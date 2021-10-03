MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 3 Ekim MasterChef'e yedeklerden katılan son isim belli oldu

MasterChef Türkiye 2021’de bu hafta ana kadroya giren yarışmacı belli oldu. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için son şanslarını kullandı. 9 yarışmacı arasından en iyi sufleyi yapan bir isim ana kadroya girmeyi başardı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef’te 9 yedek yarışmacı bu akşam ana kadroya girebilmek için mücadele sergiledi. Şefler tarafından belirlenen tatlı sufle oldu. 9 yarışmacı en iyi sufleyi yapabilmek adına mücadele verdi.

Şeflerin tadımı sonrasında bu hafta elenen ismin yerine ana kadroya girecek olan yarışmacı Rabia Nur oldu.

MASTERCHEF RABİA NUR KİMDİR?

Rabia Nur, 21 yaşında ve aslen Rizelidir. Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan MasterChef Rabia, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü tamamladı.

2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

