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MasterChef'te şaşırtan eleme! Somer Sivrioğlu'nun sözleri sonrası yıkıldı: Resmen sesi titredi!

12.12.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye eleme heyecanının yaşandığı bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te eleme potasında olan Büşra, Kıvanç, Ayaz ve Burak Kaya'dan yarışmaya veda eden isim belli oldu. Somer Şef, gecenin sonunda elenen ismi açıkladı. Büşra, MasterChef'ten elendiğini öğrendiğinde kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

MasterChef'te şaşırtan eleme! Somer Sivrioğlu'nun sözleri sonrası yıkıldı: Resmen sesi titredi!

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Büşra, Kıvanç, Ayaz ve Burak Kaya eleme potasından çıkmak için hünerlerini sergiledi. MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı. İşte MasterChef'e damga vuran olayın ayrıntıları...

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SOMER ŞEF'İN İMZA YEMEĞİ HAYALLERİNİN SONU OLDU

Eleme potasındaki yarışmacılar Somer Şef'in imza yemeği olan ve Mehmet Şef'in MasterChef'in en zor yemeklerinden biri olduğunu söylediği uskumru dolmasını yaptı.

Kıvanç 38, Ayaz 39, Burak Kaya 35 ve Büşra 28 puan aldı ve ikinci etaba geçildi.

MasterChef'te elenen isim oynanan 2. Eleme oyunu sonrasında Somer Şef tarafından açıklandı.

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SOMER ŞEF'TEN OLAY AÇIKLAMA "KALİTE KENDİNİ BELLİ EDER!"

Somer Şef yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim de başımıza ilk kez geliyor. Kadın yarışmacımız kalmadı. Bundan dolayı üçümüzde üzgünüz. Maalesef en başarısız tabağı sen yaptığın için, giden arkadaşımız da sen oluyorsun. Kalite kendini hemen belli eder. Daha ilk günden beri duruşunla yaptığın yemeklerle, dozunda samimeyetinle dikkat çektin. Gayet pırıl pırıl şekilde geldin, yarıştın ve pırıl pırıl şekilde veda ediyorsun. MasterChef'in sekizincisi olduğun için seni bir kez daha tebrik ediyorum."

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Somer Şef'in sözleri sonrası Büşra'nın konuşmakta zorlandığı ve sesinin titrediği görüldü.

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Büşra, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'den sekizinci olarak ayrıldı.

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