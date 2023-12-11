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  4. MasterChef'te şoke eden veda! Şampiyon adayı görülürken elendi! sosyal medyada olay oldu

MasterChef'te şoke eden veda! Şampiyon adayı görülürken elendi! sosyal medyada olay oldu

11.12.2023 00:24 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star eleme heyecanıyla devam ediyor. Her hafta pazar günleri gerçekleşen eleme oyununda bir isim daha yarışmaya veda etti. Artık puanlama sistemine geçilen MasterChef'te haftanın eleme adayları Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç olmuştu.

Geçtiğimiz hafta Altın Kelebek Ödülleri gecesinde en sevilen yarışma ödülünü alan MasterChef All Star'da yeni bir eleme gecesi geride kaldı. Yarışmada favori isimlerden biri olan yarışmacının elenmesi herkesi hayrete düşürdü.

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İLK KEZ DÜELLO YAPILDI

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da zorlu bir eleme gecesi yaşandı.

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İki etaplı gerçekleşen yarışmada yarışmacılar yaptıkları yemeklerle puanlandılar. Kıvanç ve Esra iki etabın sonunda diğer yarışmacılardan tüksek puan alarak MasterChef All Star'da ilk 9'a kaldılar. Son ikiye ise Cemre ve Dilara kaldı.

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Puanlama sisteminin uygulandığı programda gecenin sonunda Dilara ve Cemre aynı puanda kaldılar. Bu nedenle yarışmada ilk kez ikili arasında ekstra bir düello oynandı.

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ELENEN İSİM BELLİ OLDU

İlk etapta torik ve meyan kökü verilen yarışmacılar, yaratıcılık tabağı yaptılar. İkinci etapta ise Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı yapıldı. Kıvanç ve Esra daha yüksek puan alarak MasterChef All Star'a bir hafta daha devam etmeyi garantiledi.

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Eşit puanda kalan Dilara ve MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık ise Somer Şef'in şef tabağını yaptılar.

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Tabağı daha başarısız yapan Cemre, MasterChef All Star'a veda eden isim oldu. Cemre, MasterChef'in popüler olmasına neden olan 2019 sezonunun şampiyonuydu. Cemre'ye finalde Alican Sabunsoy finalist olarak eşlik etmişti.

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Cemre'nin elendiğinin açıklanmasıyla birlikte sosyal medya adeta alev aldı. Programın izleyicilerinden, 'bu kabul edilemez', 'Bu nasıl eleme', 'Yarışma gerçekten bitmiştir', 'Kalifiye yarışmacılar elendi kimi birinci yapacaksınız?' gibi yorumlar geldi.

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