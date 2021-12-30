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MasterChef'te Somer Sivrioğlu Burcu'nun yemeğine kaşık attı! MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı

30.12.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümünde ünlü şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Burcu'nun yemeğine kaşık attı. Böylece MasterChef tarihinde bir ilk gerçekleşti. MasterChef'te ilk kez iki gün üst üste kaşık atılmış oldu. Yemeğine övgüler yağan Burcu ise gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef'te Somer Sivrioğlu Burcu'nun yemeğine kaşık attı! MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı

MasterChef'te son 6 yarışmacı arasına kalan Burcu, Dilara, Eren, Hasan, Sergen ve Tahsin, dokunulmazlık oyununda iki ayrı takımda mücadele etti. Kırmızı takımda mücadele eden Burcu Önal yaptığı yemekle şeflerin beğenisini kazandı.

BURCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Somer Sivrioğlu Burcu'nun yemeğine kaşık attı.

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Yemeğe övgüler yağdıran Somer Şef, "Söyleyecek söz yok, inanılmaz lezzetli. Görseli, yemeği, tekniği acaip bir tat" dedi.

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Burcu daha sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

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İKİNCİ KEZ KAŞIK ATILDI!

MasterChef'te geçtiğimiz gün Mehmet Yalçınkaya Tahsin'in yaptığı tatlı için kaşık atmıştı.

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Son bölümde ise Somer Sivrioğlu Burcu'nun yaptığı yemek için kaşık atarak MasterChef tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. MasterChef'te ilk kez iki gün üst üste kaşık atılmış oldu.


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