MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya, Tahsin'in yemeğine kaşık attı! MasterChef'te 'kaşık atmak' ne anlama geliyor?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale doğru adım adım gidiliyor. Ocak ayında büyük finalle ekrana veda edecek olan MasterChef'in 28 Aralık Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. MasterChef'te son 6 yarışmacı arasına kalan Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Sergen Özen ve Tahsin Küçük iki ayrı takımda mücadele etti.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KAŞIK ATILDI

MasterChef 2021’de bu sezon üçüncü kez şefler kaşık attı. İlk olarak bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Eren için Somer Sivrioğlu attı.

Sonrasında Danilo Zanna üç yıl sonra bir ilk yaptı ve Hasan’ın dokunulmazlığı kazandığı oyunda kaşık attı.

Son olarak Mehmet Yalçınkaya da, bu akşam dokunulmazlık oyununda Tahsin’in yaptığı tatlı için kaşık attı. Yalçınkaya, "4 senede bir kez kaşık attım" dedi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONLARDA DA RASTLANMIŞTI

MasterChef Türkiye’de şeflerin kaşık atması daha önce üç kez yaşandı. Bunlardan ilki 2019 şampiyonu Cemre’nin yemeği sonrasında kaşık atıldı. Geçen sezon ise eleme finalinde Emir’in yaptığı yemek sonrasında ve finalde ise Barbaros’un yaptığı yemek sonrasında kaşık atılmıştı.

KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Kaşık atmak, aşçılık sektöründe öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin yaptığı bir davranış olarak biliniyor. Yani bir şefin kaşık atması demek öğrencisine 'Benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı' demek oluyor.



