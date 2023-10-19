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MasterChef'te son dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 19 Ekim MasterChef All Star'da eleme adayları!

19.10.2023 22:53 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede takımlar sakatat yemekleri yaptı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 19 Ekim MasterChef All Star'da eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Takım dokunulmazlığı oyununda Alican ve Barış'ın kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

En fazla tabağı beğenilen kırmızı takım gecenin kazananı oldu.

Haftanın eleme adayları şu şekilde: Eren, Cemre, Azize, Kıvanç

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19 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 19 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

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Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan isim, bireysel dokunulmazlığı kazanarak takım arkadaşlarından birini potaya gönderecek.

MasterChef All Star'da bir yarışmacı daha takım arkadaşlarının oyuyla potaya giden isim olacak.

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