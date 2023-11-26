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Masterchef'te tünelden önce son çıkış! "Seni övmeye gelmiyor" dedi aldığı yanıt şoke etti: "Herkes haddini bilecek!"

26.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da ipler iyice gerildi. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan eleme oyunu için bottarga ve kuzu kulağından yemek yapmalarını istedi. Oyun sırasında espri niyetine sarf edilen sözler bardağı taşırdı. Batuhan'ın Kıvanç'a yaptığı göndermenin ardından gerginlik yaşandı. Batuhan "Seni övmeye gelmiyor" dedi, Kıvanç "Herkes haddini bilecek burada" sözleri ile ona sert çıktı.

MasterChef All Star'da heyecan giderek artıyor. Haftanın eleme adayları Hasan, Barbaros, Dilara, Esra, Alican ve Batuhan oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu eleme oyunu için malzemeleri bottarga ve kuzu kulağı olarak belirledi. Fakat eleme oyununda sarf edilen esprili ifadeler gerginliğin artmasına neden oldu.

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Batuhan, yemek yaptığı sırada "Kıvanç yarışma bitsin sen buraya gir artık." diyerek göndermede bulundu.

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"BANA SAÇMA SAPAN ŞEYLER SÖYLEME!"

Bu sözler hoşuna gitmeyince Kıvanç, yarışmacı arkadaşına çıkıştı:

KIVANÇ'TAN BATUHAN'A OLAY SÖZLER: "SANA YAKIŞIR!"

"Bana saçma sapan şeyler söyleme Batuhan. Sen çalış burada. Sana yakışır."

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MASTERCHEF'TE İPLER GERİLDİ: "HERKES HADDİNİ BİLECEK BURADA!"

Yüzü düşen Batuhan, "Seni övmeye gelmiyor!" dedi. Kıvanç ise "Bir espriyi iki defa yapmayacaksın bana. Herkes haddini bilecek burada" ifadelerini kullandı.

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