MasterChef'te Ümmühan'ın sözleri Beyza'yı sinirlendirdi! Ortam gerildi... Bomba paylaşım

MasterChef Türkiye 7. sezonu çok iddialı başladı. Survivor All Star'ı aratmayan yarışmada kavga eksik olmuyor.

MasterChef yeni bölüm fragmanında Zeynep'in eleştirisine maruz kalan Beyza, "Ben onu Deniz'e karşı savundum o beni küçümsüyor" dedi. Zeynep ve olaya sonradan dahil olan Ümmühan'ın sözleri sonrası ortam karıştı.

Ümmühan'a "Her şeye maydonoz olma" diyen Beyza, "Saygını bil yaşım senden çok büyük saygılı ol. Önüne dön" şeklinde yanıt alırken, Zeynep'ten de tepki gördü.

"SEN ÇOK FENASIN"

Kendini savunmaya çalışan Beyza, Zeynep'ten "Sen çok fenasın" yanıtı alırken, izleyiciler Zeynep ve Ümmühan'ın bu aşırı tavrını eleştirdi. Sosyal medyada Ümmühan'ın sözlerine tepki varken Beyza'ya "Ezdirme kendini" yorumları geldi.



Beyza Huri ise desteklerden sonra bir paylaşımda bulundu. Fanların hazırladığı bir videoyu paylaşan Beyza "Buraya öğrenmeye geldim kendimi ezdirmeye değil. Hiç eğitim almadan buralara kadar geldim ve ilerlemeye devam edeceğim" dedi.