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  4. MasterChef'te yeni bir kriz daha! O isim yine tartıştı! Sosyal medyadan tepki topladı

MasterChef'te yeni bir kriz daha! O isim yine tartıştı! Sosyal medyadan tepki topladı

15.12.2023 21:15 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Gecenin sonunda en başarılı olan yarışmacıya 100.000 TL büyük ödül veriliyor. MasterChef All Star'ın son dış çekimi Bursa'da yapıldı. Geceye iki ismin tartışması damga vurdu.

MasterChef All Star yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yavaş yavaş finale yaklaşılan programın bu akşamki bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Oldukça hararetli geçen yarışmada Sergen'in Eren ve Hasan ile tartışması gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Sergen'in takım arkadaşlarıyla devamlı olarak tartışıyor olması sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

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"NE BİÇİM KONUŞUYORSUN SEN?"

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da son 9'a girildi.

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Bursa'da gerçekleştirilen çekimde Eren'in kaptanlığında yarışan mavi takımda yine tartışma çıktı. Geçtiğimiz gün Esra ile tartışan Sergen bu kez de Hasan ve Eren ile tartıştı. Eren'in malzeme istemesi ve Sergen'in 'Yapamam' demesi ile tartışmalar filizlendi.

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Sergen'in Hasan'a 'Bizim de tatlı yetişmez. Allah belanı vermesin Hasan' demesi Hasan'ı oldukça sinirlendirdi. 'Her lafı sen söyleyebiliyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen?' diyerek çıkışan Hasan'ın Sergen'e tepkisi sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

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Sergen ise Hasan'a 'Herkes işine baksın' cevabını verdi. Takım arkadaşlarının ikiliyi farklı kenarlara çekmesi ile tartışma soğutuldu.

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Masterchef All Star'ın yeni bölümüne kullanıcılardan 'Artık yemeklere mi baksak', 'Bakalım yine ne olacak', 'Tartışmasız bir bölüm mü?' gibi yorumlar geldi.

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