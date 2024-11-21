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  4. MasterChef'te yine talihsiz kaza! İddialı yarışmacı parmaklarını kesti! Sağlık ekipleri hemen müdahale etti

MasterChef'te yine talihsiz kaza! İddialı yarışmacı parmaklarını kesti! Sağlık ekipleri hemen müdahale etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.11.2024 08:56
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MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen yarışmada son olarak bireysel dokunulmazlık alan kişi ve ilk eleme adayı olan kişi belli oldu. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada iddialı yarışmacılardan Kaan'ın başına gelen talihsiz kaza adeta yürekleri ağızlara getirdi.

MasterChef'te yine talihsiz kaza! İddialı yarışmacı parmaklarını kesti! Sağlık ekipleri hemen müdahale etti

Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de tansiyon hiç düşmüyor. Yarışmanın son bölümünde haftanın ilk potaya giden isimi oylama sonucu belli oldu.

Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıyasıya mücadele etti ve dokunulmazlık alan takım şefler tarafından belirlendi. Yapılan yemekler sonrası şefler takımlar arası dokunulmazlığı Mavi Takım'ın aldığını açıkladı ve Kırmızı Takım yarışmacıları potaya gitmeme mücadelesi için yarıştı.

YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

Tam bu esnada iddialı isimlerden biri olan Kaan'ın başına talihsiz bir olay geldi.

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Tabağını hazırlarken Kaan derin bir şekilde parmaklarını kesti. Kanların aktığı görülen o anlarda yürekler ağızlara geldi.

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HAFTANIN İLK ELEME ADAYI OLDU

Stüdyoya hemen sağlık ekipleri getirildi ve yarışmacıya hemen müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından Kaan yarışmaya devam etti. Yapılan oylamada en fazla oyu alan Kaan haftanın ilk eleme adayı olarak seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye
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