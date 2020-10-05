MasterChef'ten bilerek elenen Duygu Acarsoy kimdir? MasterChef Duygu kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye, birbirinde farklı yarışmacıları ile izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye son bölümdeki eleme oyununda Duygu, yaptığı yemekte çok ciddi bir hata yaptı. Ve bunu bilerek yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine MasterChef'e veda etti. Aldığı karar ile bir kez daha gündeme gelen MasterChef Duygu'nun hayat hikayesi internette araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Duygu Acarsoy hakkında merak edilenler.

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.

