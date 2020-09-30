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MasterChef topik tarifi! Topik nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de Somer Şef'in topik tarifi ekranlara geldi ve internette birçok kullanıcı bu enfes lezzeti aramaya başladı. Siz de Somer Şef gibi tadına doyum olmayan bir topik hazırlamak istiyorsanız bu tariften faydalanabilirsiniz. İşte topik tarifi ve yapılışı.

MasterChef topik tarifi! Topik nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam Somer Şef'in topik tarifi yapıldı. MasterChef sevenleri ekrana kitleyen bu tarif hem görsel olarak hem de lezzet olarak deneyenlerden tam not almayı başarıyor. Peki Somer Şef'in topik tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar...

MALZEMELER

Dış malzemeleri:
400 g ( 2 bardak ) nohut
3 patates
1/2 yemek kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber
1 çay kaşığı toz şeker
100 g tahin

İç malzemeleri:

10 adet soğan
100 ml zeytinyağı
30 g kuş üzümü
30 g dolmalık fıstık
1 çay kaşığı toz tarçın
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber
1/2 çay kaşığı yenibahar
1/2 çay kaşığı toz şeker
250 g tahin

Servis için 1 /2 çay kaşığı toz tarçın, 1 adet limon suyu

YAPILIŞI

Bir tencere suyu kaynattıktan sonra nohutları ekleyip 1 dakika kaynatın. Nohutları kaseye aktararak üzerini örtecek kadar su koyup bir gece ıslatın.

Ertesi gün iç harcı yapın. Soğanı ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Soğanı ekleyip şeffaflaşıncaya kadar 10 dakika hafifçe karamelize edin. Ocağın altını kısın, ara sıra karıştırarak kapağı yarım kapalı olacak şekilde 2 saat kısık ateşte pişirin.

Nohutu süzüp yıkayın ve sonra sert bir bezle ovalayarak kabukların soyulmasını sağlayın. Soyulmuş nohutları geniş bir tencereye alın, üstünü geçecek kadar su ekleyin ( en az nohutların hacminin üç katını kadar ). Bir saat kapağını açık bırakarak kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Nohutlar soğuduğunda kabuklarını soyup bir kenarda bekletin.

Patatesleri ikiye kesin. Geniş bir tencereye koyup, üzerini geçecek kadar tuzlu su ekleyip kaynatın. Patatesleri yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirip süzün. Soğutup kabuğunu ayıklayın.

Patates, nohut, kimyon, tuz , karabiber ve şekeri blendera koyup püre haline getirin. Bir kaseye alıp tahin ekleyin. Karışımı yumuşak macun kıvamına gelene kadar 2 dakika yoğurun. Streç film kapatarak 10 dakika dinlendirin.

Bu sırada kuş üzümünü bir kaseye koyup üzerine sıcak su ekleyerek 15 dakika ıslatın. Dolmalık fıstıkları tavada orta ateşte 3 dakika tavayı sallayarak kavurun. Soğanları ocaktan alın.

Kuş üzümlerini süzüp soğana ekleyin. Dolmalık fıstık, tarçın, tuz, karabiber, yenibahar ve şekeri ekleyin. Tahinin içine karıştırın.

Streç filmden 30 cm'lik 12 adet kare yapın. Topik yapmak için her streç flmin ortasına 4 yemek kaşığı nohut püresi koyun. 15 cm'lik bir daire ve merkezi kenarlarından daha kalın olacak şekilde dışarıya doğru açarak düzleştirin. Soğanlı karışımdan 2 yemek kaşığı yaydığınız nohutun ortasına koyun.

Streç filmin bir kenarını alıp harcın üzerine kapatın ve streç filmi köşelerinden toplayarak bir top şekline getirin. Streç filmin köşelerini bükün. Topun hemen üstüne büktüğünüz yere bir düğüm atın. On iki topun her birini bu şekilde hazırlayın. Hepsini tepsiye dizerek bir gece buz dolabına koyun.

Servise hazır olduğunuzda streç filmin üst kısmını düğümün hemen altından kesin ve topları streç filmden çıkarın. Üzerine biraz tarçın ve birkaç damla limon suyu damlatarak sevis edin.

Kaynak: masterchehtarifleri

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