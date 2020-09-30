MasterChef topik tarifi! Topik nasıl yapılır?

Ertesi gün iç harcı yapın. Soğanı ince doğrayın. Bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Soğanı ekleyip şeffaflaşıncaya kadar 10 dakika hafifçe karamelize edin. Ocağın altını kısın, ara sıra karıştırarak kapağı yarım kapalı olacak şekilde 2 saat kısık ateşte pişirin.

Bir tencere suyu kaynattıktan sonra nohutları ekleyip 1 dakika kaynatın. Nohutları kaseye aktararak üzerini örtecek kadar su koyup bir gece ıslatın.

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye 'de dün akşam Somer Şef'in topik tarifi yapıldı. MasterChef sevenleri ekrana kitleyen bu tarif hem görsel olarak hem de lezzet olarak deneyenlerden tam not almayı başarıyor. Peki Somer Şef'in topik tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Nohutu süzüp yıkayın ve sonra sert bir bezle ovalayarak kabukların soyulmasını sağlayın. Soyulmuş nohutları geniş bir tencereye alın, üstünü geçecek kadar su ekleyin ( en az nohutların hacminin üç katını kadar ). Bir saat kapağını açık bırakarak kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Nohutlar soğuduğunda kabuklarını soyup bir kenarda bekletin.

Patatesleri ikiye kesin. Geniş bir tencereye koyup, üzerini geçecek kadar tuzlu su ekleyip kaynatın. Patatesleri yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirip süzün. Soğutup kabuğunu ayıklayın.

Patates, nohut, kimyon, tuz , karabiber ve şekeri blendera koyup püre haline getirin. Bir kaseye alıp tahin ekleyin. Karışımı yumuşak macun kıvamına gelene kadar 2 dakika yoğurun. Streç film kapatarak 10 dakika dinlendirin.

Bu sırada kuş üzümünü bir kaseye koyup üzerine sıcak su ekleyerek 15 dakika ıslatın. Dolmalık fıstıkları tavada orta ateşte 3 dakika tavayı sallayarak kavurun. Soğanları ocaktan alın.

Kuş üzümlerini süzüp soğana ekleyin. Dolmalık fıstık, tarçın, tuz, karabiber, yenibahar ve şekeri ekleyin. Tahinin içine karıştırın.