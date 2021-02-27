MasterChef Tuğçe'nin estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Seyirciyi Tv8 ekranlarına bağlayan lezzet yarışması MasterChef yıldızları sosyal medyada merak konusu oldu. Jüri üyeleri ile girdiği sempatik diyaloglarla dikkat çeken ismi Tuğçe Sökesoğlu'nun son hali ise gündem oldu.

MasterChef'in yıldızı Tuğçe Sökesoğlu'nun değişimi takipçilerini şaşırttı. Tuğçe Sökesoğlu'nun kısa saçlı yeni imajı da takipçilerinden beğeni topladı.



Sosyal medya hesabı Instagram'dan pozlarını paylaşan MasterChef'in yıldızının yeni görüntüsü herkesi şaşırttı.

MasterChef 2018'e damga vuran yetenekli yarışmacısı Tuğçe'nin son hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

TUĞÇE SÖKESOĞLU KİMDİR?

Tuğçe Sökesoğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimi alan Tuğçe Sökesoğlu, Gizem Dinibütünoğlu, Aycan Demirci, Gizem Ay, Didem Ezgi Akın gibi isimlerin de yarışmış olduğu Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasının yanı sıra Yemekteyiz’e katılmıştı.



Aynı zamanda Aşk Yalanı Sever ve Tatlı İntikam dizilerinde kısa süreli yer almıştı. Tuğçe Sökesoğlu, bir catring firmasdında yönetici olarak çalışmaktadır. Alışveriş ve plates yapmaktan ve halk oyunları oynamaktan hoşlanmaktadır. Hayat felsefesi olarak çok uçlarda yaşamaktadır ve çok rahat bir kişiliğe sahiptir.

