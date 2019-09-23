MasterChef Türkiye'de bir ilk! Somer Sivrioğlu açıkladı! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin 17. son bölümü 22 Eylül Pazar akşamı TV8'de ekrana geldi.

ÖDÜL OYUNUNDA ŞEFLERDEN ŞAŞIRTAN KARAR!

MasterChef Türkiye 17. bölümde bayrak yarışı sonrası çıkan tabaklardan memnun kalmayan şefler şaşırtan bir karar verdi. Yarışmacıların yaptıkları hamburgerleri beğenmeyen ünlü şefler, ödül vermemeye karar verdi.

Jüri adına konuşan Somer Sivrioğlu, "İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle bir ödül vermemeye karar verdik" dedi.

MASTECHEF'TE KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

MasterChef'in 17. bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanlık yarışı için karşı karşıya geldi. Mutfağa girip pasta yapan yarışmacılardan biri en fazla puanı alarak yarışı birincilikle bitirdi.MasterChef Türkiye'de Rıfat, Güzide ve Cemre en iyi tatlı tabağını yapan isimler seçildi. 3 yarışmacı şeflerden yeniden oylama aldı.

Şeflerin oylaması sonucu MasterChef'te bu hafta Güzide kaptanlık yarışını kazandı. Somer Şef, Güzide'nin tatlısını oldukça beğendiğini dile getirdi.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Güzide rakip takımın kaptanını Alican olarak seçti. Ardından ise Güzide ve Alican takım yarışmacılarını seçti.

Mavi takım kaptanı Güzide, Suna, Rıfat, Batuhan, F. Batuhan, Açelya ve Müge'yi takımına aldı. Kırmızı takım kaptanı Alican ise, Ekim, Murat, Cemre, Yasin, Mustafa ve Eda'yı ekibine dahil etti.



