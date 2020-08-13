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MasterChef Türkiye'de Büşra'yı yıkan olay! MasterChef'te fırını açmayı unutan Büşra gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 00:21 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos Çarşamba ekrana gelen final turunda yarışan Büşra büyük bir hüsran yaşadı. Final turunda şeflerin istediği lazanyayı yapmak isteyen Büşra Uygur, hamuru pişirmek için fırını açmayı unutunca gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef Türkiye'de Büşra'yı yıkan olay! MasterChef'te fırını açmayı unutan Büşra gözyaşlarına boğuldu

MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. Bu turda kalan 12 yarışmacı ilk 8 arasına girebilmek için mücadele ediyor. MasterChef Türkiye 12 Ağustos Çarşamba yeni bölümünde şefler, yarışmacılardan lazanya yapmasını istedi.
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MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmek için büyük mücadele örneği sergileyen yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde ellerinden geleni yapmaya çalıştı.

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DANILO ŞEF UYARINCA HATASINI ANLADI

Danilo Şef, Büşra'nın fırını açmadığını anlayınca," Büşra hamur pişti mi?" diye uyardı.

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Büşra, hamuru fırına atıp açmayı unutunca büyük bir şok yaşadı. Fırını açmayı unutan Büşra, uzun süre gözyaşı döktü.

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Büşra yaptığı hata sebebiyle ikinci tura kalan 6 yarışmacı arasına giremedi.

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