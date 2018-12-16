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MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı! MasterChef Türkiye 31. bölüm fragmanı yayınlandı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 16.12.2018 21:48 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında final hafta heyecanı başlıyor. MasterChef Türkiye'de finale kalan Burcu, Meltem, Kerem ve Uğur arasında birincilik mücadelesi yaşanacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de artık final haftası heyecanı yaşanacak. MasterChef Türkiye'nim 17 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 31. bölümünde, finale kalan Burcu, Meltem, Kerem ve Uğur mücadele edecek.

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Yarışmacılar arasındaki rekabet gün geçtikçe artarken, heyecan dolu yarışmanın yeni bölümü 17 Aralık'ta ekranlarda olacak. Türkiye'nin en iyisi olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar yeni bölümde de hünerlerini sergileyecek.

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Burcu, Meltem, Kerem ve Uğur'un Türkiye'nin MasterChef'i olmak için kıyasıya yarışacağı final haftasının sonunda bir isim 100 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.

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