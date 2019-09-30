MasterChef Türkiye'de ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21. son bölümde kaptan kim oldu?

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 21. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde oynanan kaptanlık oyununun kazananı belli oldu. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapacak. Aynı zamanda karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçecek.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Şefler yarışmacılardan pankek yapmalarını istedi.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Murat ve Faruk Batuhan kazandı. Murat ve F. Batuhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları seçtiler.

MasterChef'te seçmeler sonucunda mavi takım, Murat, Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa ve Bahri'den oluştu. Kırmızı takımda ise Faruk Batuhan, Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican ve Eda yer aldı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda Mehmet Şef'in hazırladığı yemek oldu. MasterChef Türkiye'nin yirmi birinci bölümünde ödül oyununda yarışmacılardan Mehmet Şef'in olimpiyat sunumu istendi. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım kırmızı oldu.

MEHMET ŞEF'TEN YARIŞMACILARA ÖDÜL!

MasterChef Türkiye 21. bölümde oynanan kaptanlık oyunu öncesinde Mehmet Şef yarışmacılara yönelttiği 'Limon tuzu nerene kullanılır?' sorusuna doğru yanıt veren yarışmacılara hediyelerini verdi. Mehmet Şef'in verdiği şef bıçağını Ekin ve Güzide kazandı.



