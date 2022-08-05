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MasterChef Türkiye'de şefleri şoke eden tabak! "Ayakta alkışlarız, kaşık attırır..."

05.08.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonu tüm heyecanıyla sürmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye'de dün akşam ana kadro için yarışmacılar mücadele etmeye devam etti. Yarışmacılardan Melih ise yaptığı tabakla şefleri adeta şaşkına çevirdi. Somer Şef o tabağı öve öve bitiremedi.

MasterChef Türkiye'de şefleri şoke eden tabak! "Ayakta alkışlarız, kaşık attırır..."

MasterChef Türkiye 2022'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde heyecan seviyesi yüksek anlar yaşanmaya devam etti. Ana kadro için seçmelerin sürdüğü MasterChef'te dün akşam yarışmacılar yine bütün hünerlerini sergiledi. Final turunda ise öyle bir tabak yer aldı ki şefler bile öve öve bitiremedi.

ŞEFLER TABAĞI TADINCA KENDİNDEN GEÇTİ

MasterChef Türkiye 2022'nin final turunda dün akşam yine keyifli dakikalar yaşandı. Ana kadro için mücadele eden yarışmacılar 2 etaplı final turunda mücadele etti.

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İlk etabı başarıyla geçen yarışmacılardan Melih, ana ürünün avokado olduğu bir tabak hazırladı.

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Bu tabağı tadan şefler adeta kendinden geçti. Mehmet Şef ve Somer Şef tabağı öve öve bitiremedi.

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"GÖZLERİM DOLDU"

Yarışmacılardan Melih'in tabağını tadan Somer Şef, sözleriyle dikkat çekti. Ünlü şef yarışmacıya yaptığı konuşmada, "Melih, öyle bir tabak yaptın ki resmen sen giderken gözlerim doldu. Yarı finale çıksa finale çıksa al o balığı bir tarafa ayakta alkışlarız, kaşık attırır. Ama öyle bir hata yaptın ki, MasterChef'in birinci turuna gelsen elenirsin o tabakla.

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"BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETTİN"

Çok yazık. Emeğine, yani o püre, püredeki derinlik, kıvam, çarkıfelek meyvesi, yanındaki Beurre Blanc, avokadayla Beurre Blanc tutman usta işi. Daha sonra yanına hiç bir pulu alınmamış bir levrek koyuyosun. Bir çuval inciri berbat ettin.

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O SOS FİNALE ÇIKARIR!

Onu yapan insan bunu nasıl yapar? O sosla sadece bu turu geçmezsin. Finale çıkaracak sos var orada." diyerek yarışmacıya bir yandan kızarken diğer yandan ise övgü yağdırdı.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef masterchef türkiye
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