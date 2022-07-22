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MasterChef Türkiye'de üst tura kimler çıktı? 21 Temmuz MasterChef üçlü elemelerde kazananlar kim oldu?

22.07.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni bölümünde dün akşam 2. eleme turu heyecanı yaşandı. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef eleme turunda yarışmacılardan istedikleri yemekleri yapmalarını istedi. MasterChef'te tavuk, ciğer sarma ve patlıcan kebabı yemeklerinin yapılmasını isteyen şefler, yarışmacılara zorlu anlar yaşattı. Peki, MasterChef Türkiye'de üst tura kimler çıktı? 21 Temmuz MasterChef üçlü elemelerde kazananlar kim oldu?

MasterChef Türkiye'de üst tura kimler çıktı? 21 Temmuz MasterChef üçlü elemelerde kazananlar kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Heyecan dolu yemek yarışmasının yeni bölümünde dün akşam yarışmacılar bir üst tura çıkabilmek için üçlü elemelerde mücadele etti. Şeflerin tavuk, ciğer sarma ve patlıcan kebabı yemeklerini yapmalarını istedikleri yarışmacılar, mutfakta zorlu anlar yaşadı. Üçerli şekilde yarışan yarışmacılar arasından sadece 1 kişi bir üst tura yükselme şansı yaşadı. Peki, MasterChef Türkiye'de üst tura kimler çıktı? 21 Temmuz MasterChef üçlü elemelerde kazananlar kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÜST TURA KİMLER ÇIKTI, KİM KAZANDI?

Şefler tarafından üçerli gruplar halinde verilen yemekleri yapmaya çalışan yarışmacılar, en iyi tabakları ortaya koyabilmek için savaş verdi.

MasterChef'in ilk üçlü eleme turunda Rüstem, Melih ve Sami, şefler tarafından istenilen beyti kebabını yapmak için mücadele etti. Yemeklerini bitiren yarışmacıların tadım işlemini tamamlayna şefler arasından sadece bir kişiyi bir üst tura çıkardı. Şefler tarafından en beğenilen tabak Melih'in tabağı oldu ve Melih bir üst tura çıktı.

MasterChef üçlü elemelerde bir sonraki yarışmacılar İlkay, Murat ve Mesut oldu. Şefler bu yarışmacılardan ekşi soslu tavuk yapmasını istedi. Şeflerin kararı ile bu turun kazananı Mesut oldu.

Elemelerde en zorlu yemeklerden birisi ise ciğer sarma oldu. Ciğer sarma yapmak için üçlü düelloda Doğukan, Nursena ve Emre karşılaştı. Yemeğini rakiplerinden daha iyi yapıp bir üst tura çıkan isim Doğukan oldu.

MasterChef'te üçlü elemelerin son etabında ise yine heyecan doruktaydı. Şefler bu kez yarışmacılardan patlıcan kebabı istedi. Zorlu patlıcan kebabını yapabilmek için savaş veren yarışmacılar, mutfakta zorlu anlar yaşadı. Şeflerin tadımı sonrasında bir üst tura çıkan isim Tayfun oldu.

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