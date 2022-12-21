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MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: ''Allah!'' deyip yardım istedi

21.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 163. bölüm fragmanında korku dolu anlar yaşandı. MasterChef yarışmacısı Tolga Şener, arkasında yükselen alevler karşısında ne yapacağını bilemedi. Şaşkına dönen yarışmacı ''Allah! Ne oluyor!'' diyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: ''Allah!'' deyip yardım istedi

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun son takım oyununda yürekler ağza geldi. Tenceredeki yağın taşması sonucu oluşan alev topu, yarışmacıları ve jüri üyelerini korkuttu.

MasterChef Türkiye ekibi, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün setine konuk oldu. Oldukça gergin başlayan yeni bölüm fragmanında yarışmacı Kıvanç Karadeniz, tencerenin kapağını elinden düşürünce kapak, tuzla buz oldu.

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: Yarışmacılar neye uğradığını şaşırdı

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: Yarışmacılar neye uğradığını şaşırdı

Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise mavi takım yarışmacıları Tolga Şener ve Metin Yavuz büyük bir kazanın eşiğinden döndü.

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: Yarışmacılar neye uğradığını şaşırdı

Tenceredeki yağ taşınca ocaktaki alev büyüdü. Tolga Şener, boyunu geçen alev karşısında neye uğradığını şaşırdı.

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: Yarışmacılar neye uğradığını şaşırdı

Danilo Zanna, yarışmacılara ''Çıkın oradan'' uyarısı yaptı.

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: ''Allah!'' deyip yardım istedi

Tolga Şener, korkuyla tezgahın dışına çıkmaya çalıştı.

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: Yarışmacılar neye uğradığını şaşırdı

MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: Yarışmacılar neye uğradığını şaşırdı


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