MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza! Alevler bir anda yükseldi: ''Allah!'' deyip yardım istedi

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun son takım oyununda yürekler ağza geldi. Tenceredeki yağın taşması sonucu oluşan alev topu, yarışmacıları ve jüri üyelerini korkuttu.

MasterChef Türkiye ekibi, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün setine konuk oldu. Oldukça gergin başlayan yeni bölüm fragmanında yarışmacı Kıvanç Karadeniz, tencerenin kapağını elinden düşürünce kapak, tuzla buz oldu.

Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise mavi takım yarışmacıları Tolga Şener ve Metin Yavuz büyük bir kazanın eşiğinden döndü.

Tenceredeki yağ taşınca ocaktaki alev büyüdü. Tolga Şener, boyunu geçen alev karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Danilo Zanna, yarışmacılara ''Çıkın oradan'' uyarısı yaptı.

Tolga Şener, korkuyla tezgahın dışına çıkmaya çalıştı.



