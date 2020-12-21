MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. MasterChef Türkiye'den elenen Eray Aksungur'un dede acısı! Sosyal medyadan duyurdu

MasterChef Türkiye'den elenen Eray Aksungur'un dede acısı! Sosyal medyadan duyurdu

21.12.2020 21:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef Türkiye'den elenen Eray Aksungur'un dede acısı! Sosyal medyadan duyurdu

MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Eray Aksungur oldu. MasterChef 2020'yi 5. olarak tamamlayan Eray, dedesinin vefat ettiğini duyurdu.

MasterChef Türkiye’de şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim Eray Aksungur oldu. Yarışmada son 4 finalist arasına kalamayan Eray, şeflere sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Şef'in de gözyaşlarını tutamadığı elemenin ardından Eray üzücü bir haber aldı.
eray2
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eray dedesinin vefat ettiğini duyurdu.

Elendiği gün dedesi vefat eden Aksungur, "Arkadaşlar Masterchef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim gönül isterdiki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

eray1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
WandaVision için geri sayım başladıWandaVision için geri sayım başladı
14 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?14 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Londra’dan gelen yolculara PCR testi

Londra’dan gelen yolculara PCR testi

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Diğer Haberler

Kuruluş Osman dizisine flaş transfer! Mert Turak kadroya katıldı! Kuruluş Osman 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisine flaş transfer! Mert Turak kadroya katıldı! Kuruluş Osman 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Alev Alev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ali'yi şoke eden Çiçek gerçeği

Alev Alev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ali'yi şoke eden Çiçek gerçeği

Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi

Şeref Bey dizisinden ilk kareler geldi

Yeni tanıtım videosu yayınlanan WandaVision için geri sayım başladı

WandaVision için geri sayım başladı

The Witcher bu sefer güldürdü! Kamera arkasından inanılmaz görüntüler

The Witcher bu sefer güldürdü!

The Big Bang Theory’den sonra kendini ispatladı! Kaley Cuoco’nun dizisi The Flight Attendant 2. sezon onayını aldı

The Big Bang Theory’den sonra kendini ispatladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.