MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef final dörtlüsü arasında kazanan isim belli oldu

MasterChef 2020’de Eray’ın veda etmesi sonrasında çeyrek finalistler Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül oldu. MasterChef final dörtlüsünün ceketlerini giydiği 126. bölümde üç farklı oyun oynandı. İlk oyunda değerli şef Rafet İnce programa konuk olarak katıldı ve yarışmacılar şefin özel tarifini hazırlamaya çalıştı. MasterChef 2020 jürisi üç oyunda yarışmacıları on üzerinde puan vererek değerlendirdi. En az puanı alan yarışmacı, eleme finaline giren ilk aday oldu.



MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI NASIL BELİRLENECEK?

Somer Şef, MasterChef Türkiye'de bu haftanın nasıl olacağını tek tek anlattı. Buna göre MasterChef'te her gün üç oyun oynanacak. Bu üç oyun şefler tarafından on puan üzerinden değerlendirilecek. Her gün en düşük puanı alan yarışmacı, önümüzdeki üç gün boyunca potaya gidecek. Her gece puanlar silinecek. Pazar gününe iki yarışmacı kalacak. Yine üç oyunlu elemede en az puanı alan yarışmacı, MasterChef'te 4. olarak yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 126. bölümde Şef Rafet İnce’nin tabağı, deniz mahsulleri varyasyonu oldu. Bu tabağın aynısı yapmaları için yarışmacılara bir saat 15 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı tabakları inceledi, tadımını yaptı ve sonra değerlendirmeyi açıkladı. Dört şef tarafından verilen puanlar sonrasında Barbaros 31, Serhat 25, Özgül 24 ve Emir 17 puan aldı.