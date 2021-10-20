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MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

20.10.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçın'ın oturduğu MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te 19 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun sonunda kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. İşte merak edilenler...

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te 19 Ekim akşamı dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlıkta karşı karşıya geldi. Süre bitiminde bir yarışmacı hazırladığı başarılı tabağıyla bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir takım arkadaşını eleme potasına yolladı. İşte MasterChef 19 Ekim eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI?

19 Ekim MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda sütlü tatlılar yapıldı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımın kırmızı takım olduğu açıklandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım üyeleri ise bireysel dokunulmazlık oyununda birbirleriyle yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise Araz oldu.

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı çıkaran Araz, eleme potası için Rabia'nın adını verdi. Sonrasında ikinci eleme adayının belirlenmesi için takım üyeleri oylama yaptı. Oylama sonucunda Dilara ile Safanur eşit oy alınca potaya girecek isim, takım kaptanı Hasan tarafından belirlendi. Hasan, eleme potasında Rabia'nın yanına Dilara'yı gönderdi. Böylelikle 19 Ekim akşamı eleme potasında olan yarışmacılar Rabia ile Dilara oldu.

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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