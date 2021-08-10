MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 9 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarışıyor.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de geçen hafta, ilk gruptan beş isim, ana kadroya girmişti. İkinci grupta ise ana kadroya giren ilk isim Mehmet Sivrioğlu'nun şans vererek final turuna soktuğu Şükrü Özsarı oldu.



9 Ağustos Pazartesi günü MasterChef yeni bölümde on dört yarışmacı, ismi yazılı önlüğü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şefler, yarışmacılardan ilk bölümde deniz mahsüllü niyokki (gnocchi) yapmalarını istedi. Bu yemek için yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre bitiminde şefler, tadım yaptıktan sonra final oyununa geçen yarışmacıları açıkladı. Bu isimler; Lara, Zerda, Hasan, Araz, Merve, Hamza oldu.

Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen ana ürün yenidünya oldu. Bu meyve ile yapılacak yaratıcı yemek için 40 dakika süre tanındı. Sürenin sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı yemekleri tek tek denedi. Yaptıkları değerlendirme sonucunda altıncı Lara, beşinci, Zerda, dördüncü Hasan, üçüncü ise Araz oldu.

Final oyununda son ikiye kalan Hamza ile Merve kaldı. Şeflerin kararıyla MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 7. yarışmacı ise Hamza oldu.

