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MasterChef Türkiye'de yarışmacı Samet gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Yalçınkaya: Bu kum değil taş

10.08.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 9 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde, yarışmacılardan biri talihsiz anlar yaşadı. MasterChef'ta ana kadroya girmek için mücadele eden Samet'in yaptığı deniz mahsüllü niyokki (gnocchi) yemeğinden kum çıktı. Mehmet Yalçınkaya'nın tadım sırasında ağzına gelen iri kum tanesinden sonra ise yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Şef Yalçınkaya "Bu kum değil taş" diyerek tepkisini gösterdi.

MasterChef Türkiye'de yarışmacı Samet gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Yalçınkaya: Bu kum değil taş

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki yemeği yaparak yarıştı.

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Ancak ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet talihsiz anlar yaşadı.

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MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 7. isminin seçileceği gecede birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi.

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"BU KUM DEĞİL TAŞ"

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Yalçınkaya "Bu kum değil taş" deyince yarışmacı Samet gözyaşlarını tutamadı.

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Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı.

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MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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