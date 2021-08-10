MasterChef Türkiye'de yarışmacı Samet gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Yalçınkaya: Bu kum değil taş

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki yemeği yaparak yarıştı.
Ancak ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet talihsiz anlar yaşadı.
MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 7. isminin seçileceği gecede birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı.
Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi.
Yalçınkaya "Bu kum değil taş" deyince yarışmacı Samet gözyaşlarını tutamadı.
Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı.
MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.
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