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MasterChef Türkiye ne zaman? Flaş Mehmet Yalçınkaya iddiası

27.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi ve temmuz ayında MasterChef Türkiye'nin başlayacağını duyurdu. Ancak iddialara göre MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya bu sezon programda olmayacak. Mehmet Şef'in geçtiğimiz yıl ücret konusunda Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı gündem olmuştu.

MasterChef Türkiye ne zaman? Flaş Mehmet Yalçınkaya iddiası

MasterChef ne zaman başlayacak merak konusu olurken Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı da hemen gündeme düştü.

Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği geçen yıl gündem olmuştu. Mehmet Şef geçen yıl yaşananları unutmamış olacak ki MasterChef'teki jüri üyeliğini iddialara göre bırakıyor. Gazeteci Arif Hür, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

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İddianın yer aldığı yazıda şunlar söylendi:

MasterChef jürileri arasında kriz! Somer Sivrioğlu bırakıyor mu?MasterChef jürileri arasında kriz! Somer Sivrioğlu bırakıyor mu?

MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET YALÇINKAYA YENİ SEZONDA VAR MI?

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"MasterChef Türkiye 2022 büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmanın başlamasına sayılı haftalar kala kulislerde ilginç bir iddia konuşuluyor. MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı öne sürüldü. Yalçınkaya'nın yeni bir heyecan aradığı iddia ediliyor.

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Ayrıca geçtiğimiz yıl MYK Gastro Arena adında gastronomi platformu kuran Yalçınkaya'nın bu platforma daha çok vakit ayırmak istediği de konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın, Mehmet Yalçınkaya'yı yarışmada jüri üyeliğine devam etmesi konusunda ikna edip edemeyeceğini hep beraber göreceğiz..."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Masterchef
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