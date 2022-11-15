MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef Türkiye 2021 sezonuna yalnızca el lezzetiyle değil, güzelliğiyle de damga vuran Pelin Zaman, son haliyle gündem oldu.

MasterChef'a katılmadan önce havalimanında çalışan Pelin Zaman, yemek yapmaya olan ilgisi nedeniyle kariyerini başka bir yöne çevirdi.

MasterChef'in ana kadrosunda uzun süre yarışan Pelin Zaman, 122. bölümde MasterChef hayallerine veda etmişti.

Yarışmadan sonra dış görünüşünde bazı değişiklikler yapan Pelin Zaman, önce saçlarını sarıya boyattı, sonra dudak dolgusu yaptırdı.

Göz kapaklarını aldırdığı anları da takipçileriyle paylaşan MasterChef eski yarışmacısına sosyal medyada yorum yağdı.

Takipçileri, ''Nerede orijinal güzelliğin'', ''Eski masumluğun gitmiş'' ve ''Doğal halin çok daha güzeldi'' gibi yorumlarda bulundu.



