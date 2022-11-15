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  4. MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

15.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile tanınan Pelin Zaman, yarışma sonrasında yaptırdığı birkaç estetik müdahaleyle takipçilerinin diline düştü.

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef Türkiye 2021 sezonuna yalnızca el lezzetiyle değil, güzelliğiyle de damga vuran Pelin Zaman, son haliyle gündem oldu.

MasterChef'a katılmadan önce havalimanında çalışan Pelin Zaman, yemek yapmaya olan ilgisi nedeniyle kariyerini başka bir yöne çevirdi.

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef'in ana kadrosunda uzun süre yarışan Pelin Zaman, 122. bölümde MasterChef hayallerine veda etmişti.

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

Yarışmadan sonra dış görünüşünde bazı değişiklikler yapan Pelin Zaman, önce saçlarını sarıya boyattı, sonra dudak dolgusu yaptırdı.

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman'ın son hali olay oldu! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

Göz kapaklarını aldırdığı anları da takipçileriyle paylaşan MasterChef eski yarışmacısına sosyal medyada yorum yağdı.

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman'ın son hali olay oldu! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

Takipçileri, ''Nerede orijinal güzelliğin'', ''Eski masumluğun gitmiş'' ve ''Doğal halin çok daha güzeldi'' gibi yorumlarda bulundu.

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'

MasterChef Türkiye'nin göçmen güzeli Pelin Zaman son haliyle dillere düştü! 'Nerede orijinal güzelliğin...'


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Masterchef Pelin Zaman

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