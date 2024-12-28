MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu! Sosyal medyada yorum yağdı! ''Hepimizin favorisi''

MasterChef Türkiye'de finale kısa bir süre kaldı ve artık yarışmacılar kupayı kazanabilmek için mücadele vermeye başladı. MasterChef Türkiye'de Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih dün akşam ilk 4'e giren ilk isim olabilmek için elinden geleni yaptı.

Yarışmada konsept değişikliğine gidildi ve Somer Şef yarışmacılardan neler istediklerini şöyle anlattı; "Önümüzdeki 4 gün boyunca 4 arkadaşımız bir bir yukarıya çıkacak. Her gün bizim vereceğimiz bir konsept dahilinde 3 değişim yemeği hazırlayacaksınız. 1 başlangıç, 1 ana yemek ve 1 tatlı tabağı olacak. Bu 3 tabağı hep beraber değerlendireceğiz puanlama usulüyle ve en yüksek puanı alan arkadaşımız yukarı çıkacak. Konsepti bir gece önceden biz size bildireceğiz. Bugünkü konseptimiz renkler" dedikten sonra yarışmaya geçildi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Şefler dün gece bu yarışmacılardan, kendi seçtikleri menüler ile ilk olarak yeşil renkli bir başlangıç tabağı hazırlamalarını istedi. Yarışmacıların ilk turda hazırlayacakları başlangıç tabağı için süre ise tam 60 dakika olarak belirlendi.

Şeflerin verdikleri puanlamalar sonucu ilk etaptan Kerem 20 puan, Onur 24,5 puan, Beyza 21,5 puan, Semih 22,5 puan, Eda 18 puan aldı.

Gecenin ikinci turunda ise şefler bu kez yarışmacılardan kırmızı renk ile ana yemek yapmalarını istediler. Üç etap sonunda yarışmacılardan bir de beyaz renk ağırlıklı tatlı yapmalarını istediler.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Şeflerin verdikleri toplam puanlar sonucu Kerem 58,5 puan, Eda 60,5 puan, Beyza 58,5 puan, Semih 65,5 puan, Onur 60 puan aldı. Bu sonuçla MasterChef'te ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu.

YORUM YAĞDI

MasterChef Türkiye'de ilk finalistin Semih olması büyük ses getirdi. Sosyal medyada; 'Hepimizin favorisi', 'Torpil olmadan hak eden birisi', 'Seninle gurur duyuyoruz', 'Helal olsun', 'Favorimiz sensin' gibi yorumlar yapıldı.