MAGAZİN

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye olan Murat Öztürk AVM'yi birbirine kattı! 2. Sayfa'da yayınlanan bu görüntüler herkesi şoke etti. MasterChef Murat yaptığı yayında da Enes Batur'u hedef aldı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye edildikten sonra öfkeden deliye dönen ve isyanını Instagram'da dile getiren Murat Öztürk bir AVM'deki halleriyle tekrar gündem oldu!

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a götürüp götürmeyeceği henüz belli olmayan ancak götürmeyeceği iddia edilen MasterChef Murat kendisine mikrofon uzatılınca çok sinirlendi.

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Konuşmak istemeyen Murat adeta sinir krizi geçirdi. Yüzünü kapamaya çalışan garip kelimeler söyleyen Murat, AVM'yi birbirine kattı! Yaptığı garip hareketlerle çevresindeki herkesi şoke eden Murat'ın bu hallerine kimse anlam veremedi.

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ENES BATUR'U HEDEF ALDI

Program sunucuları Murat'un bu hareketlerinin abartı ve bilinçli yapıldığını iddia etti. Murat aynı zamanda daha önce yaptığı bir canlı yayında da Enes Batur'u hedef aldı ve öfke saçtı.

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Murat Öztürk, diskalifiye olduktan sonra da Instagram hesabından yaptığı canlı yayında öfkeden deliye dönmüş ve küfürler yağdırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
masterchef türkiye Murat Öztürk

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yahu gerizekalı şöhret olmak için rol kesen biriyle meşgul etmeyin
ve medya kendine bir maymun daha bulur..
ACUN BÖĞLE İNSANLARA PİRİM VERME ÖRNEK OLARAK TANITMA TÜRK TOPLUMU BUNLARA MECBUR ETME YETET ARTIK
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