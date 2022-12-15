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MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 15 Aralık MasterChef Türkiye yeni bölümde yaşananlar

15.12.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde dokunulmazlığı hangi takımın aldığı merak ediliyor. Bu akşamki bölüm Kıbrıs'ta geçiyor. Kapalı Maraş bölgesinde çekilen MasterChef'in yeni bölümünde akşamın kazananı kim olacak? Hangi takım dokunulmazlığı kazanacak? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümde yaşananlar...

MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 15 Aralık MasterChef Türkiye yeni bölümde yaşananlar

MasterChef'in yeni bölümü bu akşam 21.00'de TV8 ekranlarında olacak. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne olan zorlu yarışmada bu akşam hangi tarafın güleceği merak konusu. Son 7ye kalan yarışmacılar Kıbrıs yemekleriyle ter dökecek.

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MASTERCHEF KIBRIS'TA!

Milyonları ekran başına kilitleyen MasterChef bu akşam Kıbrıs'ta. Kapalı Maraş'ta yapılan çekimde hem Kıbrıs'ın hem doğal güzellikleri gösteriliyor hem de yemekleri yapılıyor. Yarışmacılar Kıbrıs'ın yöresel yemeklerini yaparak dokunulmazlık mücadelesi verecekler. Molehiya, Pirohu, Mücendra Pilavı ve Gullurikya yemeklerini yapacak olan takımlardan kazanan kim olacak?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALACAK?

Dokunulmazlık için kıyasıya yarışan takımlardan dokunulmazlığı alan hangi takım olacak. Ayaz, Görkem ve Tolga'nın olduğu kırmızı takım mı, Kıvanç, Yağız, Burak Kaya ve Metin'in olduğu mavi takım mı gecenin kazananı olacak merak konusu. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan Görkem olmuştu. Bu akşamki yarıştan sonra hangi yarışmacının eleme adayı olacağı belli olacak.

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