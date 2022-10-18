MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2018 Uğur Kardaş evlendi mi, nerede çalışıyor?

Uğur Kardaş MasterChef Türkiye yemek yarışması programında şampiyon olarak adını şef önlüğüne yazdırmayı başaran yarışmacılardan biri olmuştur. MasterChef'in eski yarışmacıları ile beraber Uğur Kardaş da programa konuk oluyor. Bu gelişmenin ardından Uğur Kardaş hakkında yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. Peki, Uğur Kardaş'ın restoranı var mı, ne iş yapıyor? MasterChef Uğur Kardaş kimdir?

MASTERCHEF UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

Uğur Kardaş, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de ilk eğitimini tamamladı ve ardından Akdeniz Üniversitesi'nde okudu. Bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan açtı.

Kariyerine farklı şekilde yön vermek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan MasterChef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkunudur.

2018 MasterChef finalistleri Kerem Giritlioğlu ile Uğur Kardaş arasından şampiyon seçilen Uğur Kardaş oldu. Yarışmacı 2022 yılı içinde Gamze Kardaş ile dünyaevine girdi.

UĞUR KARDAŞ'IN RESTORANI VAR MI?

Uğur Kardaş'ın şu anda aktif halde bir restoran işletmesi bulunmamaktadır. Uğur Kardaş gıda ve restorancılık üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restorant danışmanlığı yapmıştır. Şu anda Menü danışmanlığı, Strateji planlama, Maliyet hesaplama gibi bir çok alanda görev yapıyor. Uğur Kardaş 2018 de Masterchef Türkiye Şampiyonu olduktan sonra restonrat danışmanlığı, restorant işletmeciliği ve aşçılık yaparak kariyerine devam ediyor.

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