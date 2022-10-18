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MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2018 Uğur Kardaş evlendi mi, nerede çalışıyor?

18.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Uğur Kardaş hakkında detaylar MasterChef seyircileri tarafından merak edildi. MasterChef'in 18 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan bölümüne eski yarışmacılar katılarak yemek tadımında bulundular. Yarışmacılar arasında bulunan Uğur Kardaş 2018 yılı MasterChef şampiyonu olmuştu. Peki, MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2018 Uğur Kardaş evlendi mi, nerede çalışıyor? İşte MasterChef Uğur Kardaş hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2018 Uğur Kardaş evlendi mi, nerede çalışıyor?

Uğur Kardaş MasterChef Türkiye yemek yarışması programında şampiyon olarak adını şef önlüğüne yazdırmayı başaran yarışmacılardan biri olmuştur. MasterChef'in eski yarışmacıları ile beraber Uğur Kardaş da programa konuk oluyor. Bu gelişmenin ardından Uğur Kardaş hakkında yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. Peki, Uğur Kardaş'ın restoranı var mı, ne iş yapıyor? MasterChef Uğur Kardaş kimdir?

MASTERCHEF UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

Uğur Kardaş, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de ilk eğitimini tamamladı ve ardından Akdeniz Üniversitesi'nde okudu. Bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan açtı.

Kariyerine farklı şekilde yön vermek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan MasterChef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkunudur.

2018 MasterChef finalistleri Kerem Giritlioğlu ile Uğur Kardaş arasından şampiyon seçilen Uğur Kardaş oldu. Yarışmacı 2022 yılı içinde Gamze Kardaş ile dünyaevine girdi.

uğur kardaş kimdir

UĞUR KARDAŞ'IN RESTORANI VAR MI?

Uğur Kardaş'ın şu anda aktif halde bir restoran işletmesi bulunmamaktadır. Uğur Kardaş gıda ve restorancılık üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restorant danışmanlığı yapmıştır. Şu anda Menü danışmanlığı, Strateji planlama, Maliyet hesaplama gibi bir çok alanda görev yapıyor. Uğur Kardaş 2018 de Masterchef Türkiye Şampiyonu olduktan sonra restonrat danışmanlığı, restorant işletmeciliği ve aşçılık yaparak kariyerine devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİM?

  1. sezon (2011) (Show TV) Muzaffer Şenduran

  2. sezon (2018) (TV8) Uğur Kardaş

  3. sezon (2019) (TV8) Cemre Uyanık

  4. sezon (2020-2021) (TV8) Serhat Doğramac

  5. sezon (2021-2022) (TV8) Eren Kaşıkçı

  6. sezon (2022-2023) (TV8) ?
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