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MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uğur Kardaş neden tutuklandı?

12.02.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanamraş ve çevre illerinde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gidenlerden biri de MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş oldu. Sosyal medya hesabından, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyoruz. Bir Afgan gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Allah sizin belanızı versin" diyen Uğur Kardaş'ın Adıyaman'da gözaltına alındığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulmuştu. Kardaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki MasterChef Uğur Kardaş kimdir?

MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uğur Kardaş neden tutuklandı?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı etkileri devam ediyor. Bölgede bulunan MasterChef Uğur Kardaş, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Uğur Kardaş hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

Uğur Kardaş 2018'de MasterChef şampiyonu oldu. 1996 Çanakkale doğumlu Uğur Kardaş 26 yaşındadır. Küçüklüğünden beri mutfağa ilgisi olduğunu söylemiştir. Yemek tarifleri üzerine paylaşım yaptığı sosyal medyada 494 bin takipçisi bulunuyor.

2022'de Gamze Kardaş ile hayatını birleştirdi.

MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uğur Kardaş neden gözaltına alındı?

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Süyleyman Soylu "Bu ülke insanın birliğini beraberliğini engellemeye çalışan, bu ülke insanı kötülemeye çalışan ve sürekli olarak olmayanları varmış gibi gösteren bir hastalıkla hemde en zor dönemimizde karşı karşıyayız.Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoada okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık" dedi.

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