MasterChef un kurabiyesi tarifi: Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzet

MasterChef Türkiye’de hazırlanan lezzetler programının ardından mutfak tutkunlarının yakın takibine giriyor. MasterChef‘in 25 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde un kurabiyesi öne çıkan tarifler arasında yerini aldı. Az malzemeyle hazırlanan un kurabiyesinin ağızda dağılmasını sağlayan püf noktalar neler?

EN PRATİK UN KURABİYESİ TARİFİ

Un temelinde yağ, un ve pudra şekeri gibi malzemeler yer alıyor. Eklenecek onun kontrollü bir şekilde kullanılması kurabiyenin istenen kıvamının yakalanmasındaki en kritik etken olarak ön plana çıkıyor.

AĞIZDA DAĞILAN UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyagini geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine sıvı yağ ve pudra şekeri ekleyerek malzemeler iyice bütünleşenene kadar karıştırın.

Ardından nişasta ve vanilin ekleyin. Unu ise tek seferde dökmek yerine azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayın. Hamurun ele yapışmayan ancak sertleşmiş yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Un kurabiyesinin püf noktası hamurun gereğinden fazla sertleşmemesi, hamurun fazla yoğrulmaması da dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli etken.

UN KURABİYESİ KAÇ DERECEDE, KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Un kurabiyelerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık olarak 15- 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekiyor.

Oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı pudra şekerini ekleyerek malzemeler iyice bütünleşene kadar karıştırın.

Karışıma 1 çay bardağı nişasta ve 1 paket vanilini ilave edin. Ardından 3,5-4 su bardağı unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak ve kolay şekil alan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Klasik un kurabiyesi görünümü vermek isterseniz hamuru uzun rulolar hâline getirip üzerine çatalla çizgiler çekebilir ve eşit büyüklükte parçalar hâlinde kesebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Un kurabiyelerinin üzerinin fazla kızarmamasına dikkat edin. Fırından çıkardıktan sonra dağılmamaları için tepside soğumalarını bekleyin. Tamamen soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

MASTERCHEF USULÜ UN KURABİYESİ İÇİN MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı nişasta

1 paket vanilin

3,5-4 su bardağı un

Üzeri için pudra şekeri

Afiyet olsun...