MasterChef yarışmacısı ağlama krizine girdi! "Dik dur, kendini bırakma!"

MasterChef Türkiye bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te, potaya çıkan kırmızı takım yarışmacıları programa devam edebilmek için hem zamanla hem de birbirleriyle yarışıp hünerlerini sergiledi. Potadaki kırmızı takım yarışmacıları Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay'ın gerginliği yüzlerinden okundu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gecenin sonunda hayallerine veda eden ismi açıkladı.

MASTERCHEF DİLAN'IN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

MasterChef Türkiye'de MasterChef'te en güzel yemeği yaparak potadan kurtulan ilk isizm Yağız oldu. Yağız'ı sırasıyla Serpilay ve Burak izledi. Dilan, Vural ve Melik ikinci turda Palamutto tabağı yaparak kozlarını paylaştı. Tabağını beğenmeyen Dilan, gözyaşlarına boğuldu.

Dilan'ın ağlaması üzerine potadaki yarışmacı arkadaşları Melih ve Vural yanına giderek genç kızı teselli etti. Vural, "Bana bak, gözlerimin içerisine bakar mısın bir. Ne demiştik 'ne olursa olsun dik duracağız' değil mi? Üzülme, bir şey yok."

"HAYALLERİM VARDI!"

Başarısız olduğunu düşünerek ağlayan genç MasterChef yarışmacısı Dilan "Hayallerim vardı." diyerek isyan etti. Vural "Daha hiçbir şey bitmiş değil. Tadım yapılmadı. Dik dur, kendini bırakma" dedi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE VEDA EDEN İSİM DİLAN OLDU

İkinci turun en başarılısı Melih olurken, en başarısız yemeği yaparak MasterChef'e veda eden isim Dilan oldu.

MASTERCHEF DİLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "ELENMEYİ HAK ETTİM"

Bunun üzerine Mehmet Yaşçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan söz alan Dilan "Herkes bana senden hiçbir şey olmaz diyordu. Benim de hayattan umudum yoktu. Yaşamaktan umudum yokken MasterChef bana bir kapı oldu. Elenmek hiç istemiyordum. Ben bunu hak ettim." dedi.

