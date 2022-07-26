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  4. MasterChef yarışmasıyla ünlenmişti! Dilara Kavadar mini şortlu pozlarıyla kasıp kavurdu

MasterChef yarışmasıyla ünlenmişti! Dilara Kavadar mini şortlu pozlarıyla kasıp kavurdu

26.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının yeni sezon elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, üçlü elemelerde elenerek yarışmaya veda etmişti. Yarışma sonrasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel yarışmacı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Dilara Kavadır'ın mini şortlu paylaşımlarına beğeni yağdı.

MasterChef yarışmasıyla ünlenmişti! Dilara Kavadar mini şortlu pozlarıyla kasıp kavurdu

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının üçlü elemelerine katılan ve birçok kişi tarafından merak edilen Dilara Kavadar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Muhteşem güzelliği ve fiziğiyle büyüleyen Kavadar, son olarak mini şortlu dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

TANIDIK BİR İSİM ÇIKMIŞTI!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon elemelerine katılan Dilara Kavadar, tanıdık bir isim çıkmıştı.

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Yıllar önce Binbir Gece dizisinde oynadığı öğrenilen Dilara Kavadar'ın küçüklük halleri olay olmuştu.

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MİNİ ŞORTLU POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından mini şortlu ve göğüs dekolteli büstiyeriyle pozlarını paylaşan Dilara Kavadar adeta yürek hoplattı.

Yeni Proje (4)

Güzel yarışmacının cesur pozlarını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Yeni Proje (5)

Takipçilerinden bazıları güzel yarışmacının pozlarının altına, "Resmen bebek gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Dilara Kavadar sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarla da gündeme geliyor. İşte güzel yarışmacının dikkat çeken paylaşımları;

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Instagram Masterchef
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