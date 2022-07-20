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Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

18.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havaların gelmesi ile hayat kurtaran şort modelleri internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem şık görünümüyle modaya ayak uydurmanızı sağlayan hem rahatlığıyla çok sevilen şort modellerini merak ediyor musunuz? Birbirinden kaliteli ve farklı kumaş tipleri ile üretilen şort modellerini incelemek isterseniz sizi böyle alalım!

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

Hem erkek hem kadınların yaz aylarında en çok tercih ettiği giyim ürünü olan şort modellerini araştırıyor olabilirsiniz. Birbirinden farklı kesimlere ve modellere sahip olan şortlar sayesinde şık bir kombin yapabilir ve tarzınızı dışarı yansıtabilirsiniz. Kot, keten ya da farklı kumaş türleri ile dikilen şortlar, yaz aylarında en çok tercih edilen giyim ürünleri arasında bulunuyor. İşte sıkça kullanılan, kombininizi tamamlayacağınız ve şıklığıyla tarzınızı yansıtabileceğiniz şort modellerini sizler için derledik. Bu ürünleri incelemeden geçmeyin!

1. Modaya ayak uydurmak isteyenlere: Koton Erkek Cepli Şort

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

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Erkekler için şık bir kombin yapmak zorlayıcı olabilir. Koton Erkek Cepli Şort, her türlü kombin türüne ayak uydurabilen modeli sayesinde tarz görünmenize yardımcı olur. Spor ve şık tarzıyla günlük kullanıma uygun şort modeli; cepli ve bağcıklı tasarımıyla dolabınızın favorisi olmaya aday! Kaliteli kumaş yapısı sayesinde yazın terletmeyen ve rahatsız etmeyen ürünü, her mevsimde rahatça kullanabilirsiniz. Spor ayakkabı ve basic tişört ile kombin yapıldığında fresh bir tarz yakalamanızı sağlayan şort modelini daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

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2. Günlük hayatta rahat etmenizi sağlayan: DeFacto Regular Fit Kadın Şort

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

Trend tasarımıyla sade ve şık bir görüntü yakalamanızı sağlayan DeFacto Regular Fit Kadın Şort, gündelik hayatta en çok tercih edeceğiniz giyim ürünü olmaya aday. Özellikle spor tarzı tercih eden kadınların bayılacağı ürünü; crop top, crop atlet, halter yaka bluz, basic ve oversize tişörtler ile kombin yaparak harika bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Geniş lastikli yüksek bel tasarımıyla özellikle bel bölgesinde bulunan kusurları örten şort, yaz aylarında favoriniz olabilir. Pamuk karışımlı kumaşı sayesinde terletmeyen ve en yakıcı sıcaklarda yardımınıza koşan ürünün beğenenleri için antrasit ve siyah renk seçenekleri de bulunur.

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3. Şık ve rahat: Koton Beli Kemerli Cepli Kadın Şort

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

"Hem gündelik hayatta giyebileceğim hem de şık kombin yapabileceğim bir şort modeli arıyorum." diyorsanız sizi böyle alalım! Koton Beli Kemerli Cepli Kadın Şort; spor ayakkabılar ve terlikler ile kombin yapıldığında günlük, topuklu ayakkabı ve sandaletler ile kombin yapıldığında ise şık bir görünüme kavuşabiliyor. Terletmeyen ve yakmayan kumaş yapısı sayesinde yaz sıcaklarında favoriniz hâline gelecek olan bu şortun haki yeşili, siyah ve vizon renk seçenekleri bulunuyor. Spor ve şık olarak kullanabileceğiniz ürün sayesinde tarzınızı yansıtmaya hazır olun!

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4. Tarzını konuşturmak isteyen erkeklere: Jack & Jones Erkek Şort

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

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Erkeklerin dolabının kurtarıcı parçaları arasında yer alan Jack & Jones Erkek Şort, şık ve günlük olarak kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. Regular fit kesime sahip olan şortu ister tişört ve spor ayakkabı ister gömlek ve şık ayakkabılar ile kombin yaparak tarzınızı belirleyebilirsiniz. Kaliteli kumaş yapısı ile terletmeyen ve cildinizi rahatsız etmeyen ürünü, yıkama talimatlarına uyarak makinede yıkayabilirsiniz. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruyan ve tarzınızı yansıtmaya devam eden bu şorta şans vermeyi ve ürünü sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!

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5. Sporcu ruhu taşıyanlara: LOS OJOS 2 Katmanlı Kadın Spor Şort

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

"Sporcu ruhumu giyim tarzıma yansıtmak istiyorum." diyorsanız LOS OJOS 2 Katmanlı Kadın Spor Şort, aradığınız model olabilir! İç katmanında bulunan toparlayıcı kumaş türü sayesinde spor yaparken rahat etmenizi sağlayacak ürünün üst katmanı ise tarz bir görünüm yakalamanıza yardımcı olur. Çift katmanlı oluşu ile asla iç göstermeyen ürün, kaliteli kumaş yapısı sayesinde uzun süre boyunca dayanıklılığını korumaya devam eder. Bir adet gizli yan cebi ve bir adet fermuarlı arka cebi olan şort modelini spor yaparken tercih edebilir ve cep telefonunuzu rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz.

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6. Yaz aylarının vazgeçilmezi: Anemoss Erkek Deniz Şortu

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

Tatile gitmeye hazırlanırken deniz şortunuzun olmadığını mı fark ettiniz? Öyleyse Anemoss Erkek Deniz Şortu tatil valizinize girmek için doğru tercih olabilir. Kolay giyilmesi ve yüzerken rahat hareket imkânı sağlaması sayesinde en çok tercih edilen modeller arasında bulunan ürün, şık tasarımıyla plajların tozunu attırmanıza yardımcı olur. Şortun cildi rahatsız etmeyen yumuşak dokusu, kullanıcıların beğenisini kazanır. Polyester kumaş türü, ürünü daha dayanıklı yapıya kavuşturur ve uzun yıllar boyunca kullanım vadeder. Denizden çıkar çıkmaz kurumaya başlayan ve gün boyu üzerinizde kalsa bile konforunuzu devam ettiren bu deniz şortunu daha detaylı incelemenizi öneririz.

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7. Çılgın görünmek isteyenlere: Koton Yüksek Bel Kadın Kot Şort

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

"Çılgın ruhumu giyim tarzıma yansıtmak istiyorum." diyorsanız Koton Yüksek Bel Kadın Kot Şort'a bayılacaksınız! Yırtık ve eskitme görünümüyle yaz aylarında vazgeçilmeziniz hâline gelecek olan şort modeli, dolabınızın favorisi olmaya aday. Crop top, oversize tişört, crop bluz ve büstiyerler ile kombin yaparak kullanabileceğiniz ürün, çılgın ve sıra dışı tarzınızı yansıtmak için en doğru ürünler arasında yer alıyor. Terletmeyen ve cildinizi rahatsız etmeyen kaliteli kot kumaşı sayesinde uzun zaman boyunca ilk günkü görünümünü korumaya devam eden şortu beğendiyseniz size takdim edelim!

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8. Trendleri yakından takip edenlere: TRENDYOLMİLLA Bağlama Detaylı Kadın Şort Etek

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak hem rahat hem şık her ortama uygun şort çeşitleri

Trend olan giyim ürünlerini yakından takip ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız son günlerde trendler listesinde ilk sıralarda yer alan şort etek modellerini görüyor olabilirsiniz. 2022 yaz ayında sokaklarda sıkça karşılaşacağınız TRENDYOLMİLLA Bağlama Detaylı Kadın Şort Etek, kusursuz görünüm yakalamanıza yardımcı olur. 32 ve 40 beden aralığında bulunan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği şort etek modelinin beğenenleri için mor, yeşil, camel, gül kurusu, siyah ve gri renk seçenekleri de bulunuyor. Tarzınıza uyum sağlayan rengi ve bedeninizi belirledikten sonra bu ürünü sipariş vermeyi unutmamanızı öneririz.

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