MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 26 Eylül 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programını birçok seyirci severek takip ediyor. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 26 Eylül 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları...

MASTERCHEF 26 EYLÜL MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda tiramisu tatlısı ikinci turda ise sona kalan 2 yarışmacı verilen 9 adet ürünün gramajlarını tahmin ederek yarıştılar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Çağatay,

Kırmızı takımın kaptanı ise Ayaz oldu.

MASTERCHEF 26 EYLÜL 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

Çağatay - Takım kaptanı

Büşra

Tayfun

Kaan

Görkem

Atike

Tolga

Şule

Fatma Nur

KIRMIZI TAKIM

Ayaz - Takım kaptanı

Gamze

Metin

Burak Kaya

Serpilay

Yağız

Kıvanç

Barış

Burak



