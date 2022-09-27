MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 26 Eylül 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programını birçok seyirci severek takip ediyor. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 26 Eylül 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları...
MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda tiramisu tatlısı ikinci turda ise sona kalan 2 yarışmacı verilen 9 adet ürünün gramajlarını tahmin ederek yarıştılar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.
Mavi takımın kaptanı Çağatay,
Kırmızı takımın kaptanı ise Ayaz oldu.
Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.
Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;
Çağatay - Takım kaptanı
Büşra
Tayfun
Kaan
Görkem
Atike
Tolga
Şule
Fatma Nur
Ayaz - Takım kaptanı
Gamze
Metin
Burak Kaya
Serpilay
Yağız
Kıvanç
Barış
Burak
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