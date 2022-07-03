MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Yusuf Tuğrul kimdir? Yusuf Tuğrul ne iş yapıyor?

MasterChef Yusuf Tuğrul kimdir? Yusuf Tuğrul ne iş yapıyor?

03.07.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Yusuf Tuğrul, 3 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan program nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hünerlerini sergileyen yarışmacının yaptığı yemeği Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tattı. Peki MasterChef Yusuf Tuğrul kimdir? Yusuf Tuğrul ne iş yapıyor? İşte detaylar...

MasterChef Yusuf Tuğrul kimdir? Yusuf Tuğrul ne iş yapıyor?

MasterChef Yusuf Tuğrul, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya Yusuf Tuğrul'un programa devam etmesi için evet dedi. Peki MasterChef Yusuf Tuğrul kimdir? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YUSUF TUĞRUL KİMDİR?

MasteChef'te yarışan Yusuf Tuğrul 62 yaşındadır.

Yusuf Tuğrul, siş hekimliğinden emekli olmuştur.

40-50 yıldır yemek yaptığını ifade eden Yusuf Tuğruş, Erzurum'a ait lor dolmasıyla yarıştı.

Yusuf Tuğrul, aslen Erzurumlu fakat Antalya'dan programa katıldı.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."
Geri sayım başladı! İşte ilk kareler... Geri sayım başladı! İşte ilk kareler...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

HDP kongresinde skandal!

HDP kongresinde skandal!

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Partizan-Fenerbahçe maçında hadsiz olay!

Partizan-Fenerbahçe maçında hadsiz olay!

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü yere gitti ve…

27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü yere gitti ve…

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.