MastetChef’te şok eden eleme! Favori isim yarışmaya veda etti

MasterChef’in son bölümüne elenen isim damga vurdu. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde Atike, Fatma Nur, Görkem, Kıvanç, Burak Revanbahş ve Çağatay arasında eleme heyecanı yaşandı. İlk turda başarılı olarak yukarı çıkan isimler Burak Revanbahş, Görkem ve Kıvanç oldu. Son üçe kalan Atike, Fatma Nur ve Çağatay arasında yeni bir mücadele gerçekleşti. Kimsenin beklemediği bir isim olan Çağatay yarışmaya veda etti.

TABAKTAN KEMİK ÇIKTI!

Mehmet Şef, ‘Biz bu üç yarışmacı arasından yumuşaklığı baharatı filan konuşuruz diye düşünürken Danilo Şef de birinci çıktı, ikinci çıktı aynı rulonun içinden son olarak ben üçüncü ruloyu kesmeye gelince bu fırladı. Büyük talihsizlik. Ama tabağındaki kemik dışındaki elementlerin iyiydi.’ dedi. Çağatay, 'Ben hiçbir şey diyemiyorum.' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Mehmet Şef, 'Senin yeteneğinden ve bu işteki becerinden adımız kadar eminiz. Hata hepimiz için var.' dedi.



