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Mastürbasyon itirafından sonra babası kızdı mı? İrem Derici'den bomba paylaşım

10.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Mastürbasyon itirafından sonra babası kızdı mı? İrem Derici'den bomba paylaşım

"Mastürbasyon yaparken anneme yakalandım" itirafıyla dikkat çeken İrem Derici babasından uyarı mı aldı? İrem Derici bu iddialara öyle bir yanıt verdi ki...

Exxen'de yayın yapmaya başlayan Hasan Can Kaya'nın konuğu olan İrem Derici açıklamalarıyla olay olmuştu. Derici mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatarak sosyal medyanın gündemine girmişti.

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İddialara göre bu açıklamadan sonra ünlü şarkıcıya ailesinden uyarı geldi. Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” diyerek kızını uyardığı iddia edildi.

Bu haberlerden sonra İrem Derici'den bomba bir açıklama geldi. Babasının eski bir reklamını paylaşan Derici "Babamın benim kulağımı çektiğiyle alakalı haberlerin ne denli absürt olduğunu, kendisinin yıllar önce yaptığı ve inanılmaz ses getiren bir kampanyanın görselleriyle anlatayım" dedi.

Ekran Alıntısı

Derici'nin bu paylaşımı sosyal medyada beğeni aldı.


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Pazar günü neşesi gibi oldu. Epey bir güldüm..
bu kadının her hafta 2-3 haberi var mutlaka

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