Mastürbasyon sahnesi çok konuşulmuştu! "Oyunculuk cesaret işi..."

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor'un rol aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahnesiyle çok konuşulmuştu.

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki Sancaktutan, "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz" ifadesini kullandı.



Güzel oyuncu, "Benim yaşımdaki birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum. Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum diyerek, 'insanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim. Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur’un fiziksel gücünden destek alıyorum" ifadeleriyle de dikkat çekti.







