Maşukiye nerede, nereye bağlı? Kartepe, şelale, vadi, gezilecek yerleri nerede?

Kocaeli'ne bağlı Maşukiye, cennet ülkemizde bulunan ve mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlere de oldukça yakın olan bu belde hem yaz hem de kış aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Son zamanlarda yurt dışında bile ünlü olan bu masalsı yeri siz de görmek istiyor ve sevdikleriniz ile doğanın kalbinin attığı bu yerde eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsanız "Maşukiye nerede, Maşukiye nereye bağlı, Maşukiye kaç km uzaklıkta?" gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık.
Maşukiye Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlı bir beldedir. Kartepe'nin eteklerinde ve Sapanca Gölü'nün çok yakınında bulunan bu şirin belde İzmit'e 20 km'lik mesafede bulunur. İstanbul'a yaklaşık 120 km, Bursa'ya ise 150 km uzaklıktadır. Dört mevsim farklı ve eşsiz manzaralar sunan bu yer bulunduğu konum sebebiyle de fazlaca tercih edilir. Özellikle büyük şehrin yorgunluğunu atmak ve doğa ile baş başa huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk tercihi Maşukiye oluyor.
İstanbul'dan TEM ve E5 yolu güzergahından giderek İzmit tabelalarını takip edin. Adapazarı yönüne döndükten sonra Sapanca sapağından sapın. 10 dakika sonra Maşukiye'ye ulaşmış olacaksınız.
Çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan bu büyüleyici yer, gezilecek yer açısından oldukça zengin. Her tür ziyaretçiye hitap eden Maşukiye'de hayal ettiğiniz hafta sonu tatili yaşayabilirsiniz. Sevdikleriniz ile doğayla iç içe olabileceğiniz bu şirin beldeyi keşfedebilir, benzersiz hatıralar biriktirip eve dönebilirsiniz. Maşukiye'de gezilecek yerler şunlardır:
Maşukiye'de birçok yayla bulunuyor. Bu yaylalardan en ünlüsü ise Kirazlı Yaylası. Yemyeşil ormana sahip muhteşem doğada şehrin tüm yorgunluğunu üzerinizden atacak, sakinliği ve dinginliği doyasıya yaşayacaksınız. Büyük bir piknik alanına sahip bu yaylada sevdikleriniz ile beraber piknik yapabilirsiniz.
Maşukiye'ye geldiyseniz Aygır Deresi'ni görmeden dönmemelisiniz. Köyün en rağbet gören noktası olan bu muhteşem göl, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Aygır Deresi'ndeki patikalarda kuş cıvıltıları eşliğinde gezebilir, ruhunuzu besleyebilirsiniz.
Kartepe muhteşem doğası ile hem yaz hem de kış aylarında en çok tercih edilen yerlerden biri. Sapanca Gölü'nün hemen yanında bulunan Kartepe, güzel ormanları ile ziyaretçilerini karşılıyor. Kışın kayak yapabileceğiniz tesisler bulunan Kartepe'de dört mevsim boyunca güzel bir tatil geçirmeniz mümkün.
Maşukiye'ye kadar gelmişken Sapanca Gölü'nü ziyaret etmeden olmaz. Yürüyüş yaparak göl kıyısına inebilir, yeşil ve mavinin buluştuğu yerde sevdikleriniz ile özel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Dilerseniz göl çevresinde bisiklet sürebilir veya kano ile gölü gezebilirsiniz.
Şehrin tüm griliğinden kurtulup yeşil ve mavide kendinizi yeniden bulacağınız Maşukiye'de piknik ve yürüyüş yapabileceğiniz birçok alan bulunmakta. Tabiat parkları ve mesire alanları bulunan Maşukiye, güzel bir tatil için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Maşukiye giriş ücreti ise oldukça uygun. Bireysel olarak yalnızca 6,5 TL ödüyorsunuz. Araç varlığına göre fiyatlar değişse de cebinizi yormadan güzel bir tatil yaşayacağınıza emin olabilirsiniz.
Her köşesi bir masal sahnesini andıran Maşukiye birbirinden güzel alabalık restoranlara sahip. Yöresel ve lezzetli kahvaltılarda sunan bu mekanlar hem ruhunuza hem karnınıza hitap etmeyi başarıyor. Organik ürünler de satın alabileceğiniz bu restoranların hepsi doğa ile iç içe. Saklı Bahçe Restoran, Maşukiye Vadi Restoran ve Maşukiye Şelale Restoran en çok tercih edilen restoranlardan birkaçı. Maşukiye Şelale nerede, Resturan Maşukiye Vadisi nerede gibi sorularınız varsa veya rezervasyon yaptırmak istiyorsanız restoranlar ile iletişime geçebilirsiniz.
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