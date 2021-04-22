Masumiyet dizisinde Hülya Avşar filtresi olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Fox TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Masumiyet dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la birlikte başrolde oynayan Hülya Avşar'ın filtresi yine sosyal medyada olay oldu.



Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde de zaman zaman Avşar'a uygulanan filtrenin abartılması dikkat çekmişti. Son bölümde ise Avşar'ın yer aldığı sahnelerdeki filtreli görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Masumiyet'in 9. bölümünde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'ın yüzü geleceğimden daha parlak" , "Hülya Avşar’ın yüzünü görmeye çalışıyorum" şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.





