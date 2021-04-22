MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumiyet dizisinde Hülya Avşar filtresi olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Masumiyet dizisinde Hülya Avşar filtresi olay oldu! Sosyal medyayı salladı

22.04.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz rolünü canlandıran Hülya Avşar'a uygulanan filtre olay oldu. Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar yine sosyal medyanın diline düştü.

Masumiyet dizisinde Hülya Avşar filtresi olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Fox TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Masumiyet dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la birlikte başrolde oynayan Hülya Avşar'ın filtresi yine sosyal medyada olay oldu.

hulya1
Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde de zaman zaman Avşar'a uygulanan filtrenin abartılması dikkat çekmişti. Son bölümde ise Avşar'ın yer aldığı sahnelerdeki filtreli görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

hulya3

Hülya Avşar Masumiyet'teki o halini unutturmak istedi!Hülya Avşar Masumiyet'teki o halini unutturmak istedi!

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Masumiyet'in 9. bölümünde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'ın yüzü geleceğimden daha parlak" , "Hülya Avşar’ın yüzünü görmeye çalışıyorum" şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.

m

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yeşilçam dizisi nasıl izlenir?Yeşilçam dizisi nasıl izlenir?
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

ABD'den Türkiye'ye F-35 bildirimi! Resmi olarak duyurdular

ABD'den Türkiye'ye F-35 bildirimi! Resmi olarak duyurdular

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Kardeşi suskunluğunu bozdu! 'Ablamın ve ailemin...'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.