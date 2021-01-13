Masumiyet dizisinin çekimleri başladı! Masumiyet dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’ın rol aldığı dizinin adı 'Yaşı 19' olarak açıklanmıştı. Ancak çekimlere günler kala dizinin ismi 'Masumiyet' olarak değiştirildi.

Gold Film'in patronu Faruk Turgut dizinin çekimlerinin başladığını duyurdu.

Fox TV nin yeni dizilerinden 'Yaşı 19' ismini 'Masumiyet' olarak değiştirmeye karar verdi. Dizinin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'la birlikte Tolga Güleç, Ertuğrul Postoğlu, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Asena Tuğal ve Neslihan Arslan da yer alıyor.

MEHMET ASLANTUĞ VE HÜLYA AVŞAR BAŞROLDE

1995 yılında Yavuz Özkan imzalı "Bir Kadının Anatomisi" filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra aynı projede bir araya gelecek. " 2004 ile 2006 yıllarında "Kadın İsterse" dizisinde beraber oynayan Hülya Avşar ile Deniz Çakır Masumiyet dizisindede tıpkı eski projede olduğu gibi yine karşı karşıya gelecek. Dizide iki annenin çocukları için verdikleri büyük mücadele ekrana taşınacak.

SAKIP SABANCI'NIN EVİ TADİLATA GİRDİ

Mekanları için titiz bir çalışma yapılan dizide Hülya Avşar'ın hayat vereceği Hale karakterinin evi çok özel bir isme ait. 10 Nisan 2004'te aramızdan ayrılan efsane iş insanı Sakıp Sabancı'nın yaşadığı Anadolu Yakası'ndaki evde artık Hülya Avşar'ın sahneleri çekilecek.

Uzun süredir boş olan ev büyük bir tadilatın ardından ilk kez Masumiyet dizisi için açılacak.

