Masumiyet dizisinin Ela'sı İlayda Alişan ev halini paylaştı

FOX TV'nin reyting rekortmeni Masumiyet dizisinde, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Tolga Güleç ve Serkay Tütüncü ile başrollerini paylaşan İlayda Alişan evinde çekildiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Masumiyet'te Ela karakteriyle gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çeken genç oyuncu İlayda Alişan, oyunculuğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram hesabında 1 milyon 600 bin takipçisi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun evinde çektiği eşofmanlı, gözlüklü ev hali pozları takipçilerinden tam not aldı.



