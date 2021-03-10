Masumiyet'in 3. son bölümünde neler oluyor? Ela erotomanik mi?

Kızının yani İrem'in gizlice evlendiğini öğrenen Harun, deliye dönerek tarafını seçti. Artık Ela'nın tarafındaydı. Harun ne yaparsa yapsın İrem'i kayın validesinin kontrolü altına girmekten kurtaramadı.

İlker Ilgaz'ın düğününde göz altına alınmasıyla başlayan bölüm, İlker ve Ela arasındaki yasak aşkın sırlarını ortaya çıkartmaya başladı. Üstü örtülmüş gerçekler ve yokmuş gibi davranılan yalanlar bir bir ortaya çıkarken Bahar ve Hale, çocuklarını korumak için karşı karşıya geldi. Asla "benim oğlum yapmaz" demeyi bırakmayan Hale, oğlu İlker'in statüsünü korumak için harekete geçti ve İlker ile İrem'in ceza evinde evlenmelerini sağladı.

Önceki bölümde yaşadığı feci olay sonrasında ölüm kalım savaşı veren Ela toparlanırken mahkemede İlker Ilgaz'ın avukatları Ela'yı kendi kendine zarar vermekle suçluyor. Oldukça heyecanlı bir gidişata sahip olan Masumiyet, izleyicilerini her bölümde daha çok kendine bağlıyor.

Bahar, kızı Ela'nın yoğun bakımdan çıkmasını beklerken Ilgaz ailesinin ne kadar sınırsız bir güce sahip olduğu ile tanıştı. Ela'nın yoğun bakımdan çıkıp gözünü açması ile nefesler tutuldu ve dava süreci bağladı. İlker ile avukatının savunma stratejileri ise oldukça acımasızdı.

EROTOMANİ NEDİR?

Ela'nın sahip olmakla suçlandığı hastalık olan "erotomani" halk arasında "Eros hastalığı" adıyla da bilinmektedir.

Erotomani, karşılıksız - takıntılı ve platonik aşk anlamına gelir. Bu durum kişinin, birinin kendisine aşık olduğuna inandığı psikozlu bir hastalıktır.

Erotomani sırasında kişinin psikoz derecesi yüksek ve sistemlidir. Bu hastalıkta "mağdur" yani aşık olduğu düşünülen kişi genellikle bilindik, statülü ve güçlü biridir.

