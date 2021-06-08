Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’dan hayranlarını şaşırtan kapris: "Neden ben geldi diye pasta kesilmedi"

“Çukur” ve “Şampiyon” gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla dikkat çeken oyuncu son olarak “Masumiyet” dizisinde Ela karakterini canlandırması ile adından epey söz ettirmeyi başardı. Final yapan dizinin ardından magazin gündeminden düşmeyen İlayda Alişan, adı aşk dedikoduları ile anılan Serkay Tütüncü ile geçtiğimiz hafta el ele görüntülenmesiyle çok konuşulmuştu. Aktif şekilde sosyal medya kullanan oyuncunun, son paylaşımında yaptığı kapris ise herkesi şoke etti.

"BEN GELDİM DİYE NEDEN PASTA KESİLMEDİ"

Son zamanlarda hem dijital mecrada, hemde televizyonda aranan yüzlerden biri haline gelen İlayda Alişan, yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı dizi 'Masumiyet'in final yapmasıyla tatil kaçamağı yapan oyuncu döner dönmez kendisini spora verdi. Spor salonundan sık sık paylaşım yapan Alişan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Önceki gün ilginç bir “kapris” yapan Alişan, “Neden ben geldiğim için pasta kesilmedi?” sözleriyle hayranlarını şaşırttı.

Öte yandan antrenörünün “Cezalısın. Ne oldu, mahcup oldun yine, değil mi?” sorusu üzerine de çıkan haberlerle dalga geçti: “Durup durup mahcup oluyorum ya!“ ifadelerini kullandı.