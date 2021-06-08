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Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’dan hayranlarını şaşırtan kapris: "Neden ben geldi diye pasta kesilmedi"

08.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat vermesiyle ününe ün katan oyuncu İlayda Alişan, yaptığı kapris ile hayranlarını şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde dizide başrolü paylaştığı Serkay Tütüncü ile el ele görüntülenerek aşkları belgelenen ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile dikkat çekti.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’dan hayranlarını şaşırtan kapris: "Neden ben geldi diye pasta kesilmedi"

“Çukur” ve “Şampiyon” gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla dikkat çeken oyuncu son olarak “Masumiyet” dizisinde Ela karakterini canlandırması ile adından epey söz ettirmeyi başardı. Final yapan dizinin ardından magazin gündeminden düşmeyen İlayda Alişan, adı aşk dedikoduları ile anılan Serkay Tütüncü ile geçtiğimiz hafta el ele görüntülenmesiyle çok konuşulmuştu. Aktif şekilde sosyal medya kullanan oyuncunun, son paylaşımında yaptığı kapris ise herkesi şoke etti.

"BEN GELDİM DİYE NEDEN PASTA KESİLMEDİ"

Son zamanlarda hem dijital mecrada, hemde televizyonda aranan yüzlerden biri haline gelen İlayda Alişan, yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı dizi 'Masumiyet'in final yapmasıyla tatil kaçamağı yapan oyuncu döner dönmez kendisini spora verdi. Spor salonundan sık sık paylaşım yapan Alişan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Önceki gün ilginç bir “kapris” yapan Alişan, “Neden ben geldiğim için pasta kesilmedi?” sözleriyle hayranlarını şaşırttı.

Öte yandan antrenörünün “Cezalısın. Ne oldu, mahcup oldun yine, değil mi?” sorusu üzerine de çıkan haberlerle dalga geçti: “Durup durup mahcup oluyorum ya!“ ifadelerini kullandı.

BU KEZ KAÇAMADILAR

İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde çıkan “Masumiyet” dizisindeki partneri Serkay Tütüncü’yle aşk yaşadığı haberlerini inkar etmişti.
Ancak ne kadar inkar etseler de tatillerinin son gününde Bodrum’da el ele yakalandılar. Serkay Tütüncü muhabirlere giderek, “Saklayarak yaşıyoruz. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız” şeklinde bir açıklama yapmış ancak boy boy fotoğrafları ile ikilinin aşkı belgelendi. Saklayarak yaşıyoruz diyen ikili üstelik aralarındaki ilişkiyi, menajerleri ve yakın arkadaşlarından dahi gizliyormuş. Neden böyle bir şey yaptığı bilinmeyen çift, aşk iddialarını sürekli yalanlaması üzerine çıkan haberlerin ardından hayranlarına karşı mahcup oldu.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’dan hayranlarını şaşırtan kapris:


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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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