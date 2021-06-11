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Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü gördüklerine dayanamadı: Herkes hasta...

11.06.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, başrol oynadığı "Masumiyet" bittikten sonra yıllarca yaşadığı Alaçatı'ya geri döndü. Spora ve doğaya vakit ayıran oyuncu, dün akşam gördükleri karşısında sessiz kalamadı.

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü gördüklerine dayanamadı: Herkes hasta...

Serkay Tütüncü, izleyicilerin karşısına fenomen yarışma "Survivor" ile çıkan bir isim. 2016'da yarışmada finale kadar yürüyen ünlü isim, şampiyon olamadı ama uzun vadede karlı çıkan o oldu. "Survivor" bitince uzun süredir hayalini kurduğu oyunculuk mesleği için eğitimler almaya başladı. 2018'de "İnsanlık Suçu" dizisiyle adım attığı sektörde "Bay Yanlış" ve "Afili Aşk" gibi romantik komedilerle yeteneğini geliştirdi. Sonunda, ilk başrolü bu sezonun en heyecanla beklenen dizilerinden "Masumiyet" ile geldi. Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar'ın öncülük ettiği kadronun önemli rollerinden birini kapan Serkay Tütüncü, ilk kez bu kadar ön plana çıktı. Dizi sadece 13 bölüm sürdü ama Serkay Tütüncü kendisini bir oyuncu olarak kabul ettirmeyi başardı. Dizinin yorgunluğunu atmak için de memleketi Alaçatı'nın yolunu tuttu.

"Herkes hasta"

Serkay Tütüncü story

Ünlü oyuncu, Alaçatı'da kendini spora ve doğaya verdi. Ancak önceki akşam yaptığı orman yürüyüşünde gördüğü manzara onu çileden çıkardı. Yerlere saçılan çöpleri gören ünlü isim, "Şu pisliği şurada bırakıp giden herkes hasta. Çok ciddi sorunlarınız var. Niye böylesiniz ya?" diyerek isyan etti.

Serkay Tütüncü

Uyarı için asılan yazıyı paylaşan Serkay Tütüncü, herkesi daha dikkatli olmaya çağırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Serkay Tütüncü
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