Masumiyet’in İrem'i Deniz Işın'dan kafa karıştıran ilişki durumu paylaşımı!

Geçtiğimiz hafta final yapan Masumiyet dizisinin oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan aşkından sonra, Deniz Işın ilişki durumu hakkında yaptığı açıklama ile kafaları allak bullak etti. Fenomen dizide sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımda kullandığı ifadeler ile hayatında biri olup, olmadığını merak ettirdi.
Masumiyet dizisi ekranlara veda etse de genç oyuncuların kariyerinde yeni bir dönüm noktası başlattı. Genç oyuncuları arasında yer alan Deniz Işın bu kez kariyeriyle değil, ilişki durumu ile gündeme geldi. Önceki gün sosyal medya kullanıcıları tarafından “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi” şeklinde esprili paylaşımlar yapılınca başarılı oyuncudan beklenmedik bir yanıt geldi. Genç oyuncu “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi şeklinde yorumlar görüyorum. Umarım ilişki durumunuz bir gün benim gibi olur evet” diyerek kafaları karıştırdı. Hayatında birinin olmadığı bilinen Işın, yaptığı bu paylaşım ile hayatın biri olduğu yönünde yorumlandı.
Masumiyet'in iki yıldız ismi Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan hakkında sık sık aşk yaşadıkları öne sürülüyordu. Ancak çıkan haberlere oyunculardan yalnızca iyi arkadaş oldukları yönünde, yalanlama cevapları geliyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerin ardından güzel oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü ve mesleği ile ön planda olmak istediğine dair sözler ile ilişkiyi reddetmişti. Fakat Tütüncü ve Alişan hakkındaki aşk haberleri bugün belgelendi. İlişkilerini her daim reddeden ünlü ikili Bodrum’da el ele görüntülendi.
28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.
Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandıracaktır.
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