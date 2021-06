Masumiyet’in İrem'i Deniz Işın'dan kafa karıştıran ilişki durumu paylaşımı!

YALANLAMIŞLARDI EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Masumiyet'in iki yıldız ismi Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan hakkında sık sık aşk yaşadıkları öne sürülüyordu. Ancak çıkan haberlere oyunculardan yalnızca iyi arkadaş oldukları yönünde, yalanlama cevapları geliyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerin ardından güzel oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü ve mesleği ile ön planda olmak istediğine dair sözler ile ilişkiyi reddetmişti. Fakat Tütüncü ve Alişan hakkındaki aşk haberleri bugün belgelendi. İlişkilerini her daim reddeden ünlü ikili Bodrum’da el ele görüntülendi.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.