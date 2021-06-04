Masumiyet’in İrem'i Deniz Işın'dan kafa karıştıran ilişki durumu paylaşımı!

Geçtiğimiz hafta final yapan Masumiyet dizisinin oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan aşkından sonra, Deniz Işın ilişki durumu hakkında yaptığı açıklama ile kafaları allak bullak etti. Fenomen dizide sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımda kullandığı ifadeler ile hayatında biri olup, olmadığını merak ettirdi.

KAFALARI ALLAK BULLAK ETTİ

Masumiyet dizisi ekranlara veda etse de genç oyuncuların kariyerinde yeni bir dönüm noktası başlattı. Genç oyuncuları arasında yer alan Deniz Işın bu kez kariyeriyle değil, ilişki durumu ile gündeme geldi. Önceki gün sosyal medya kullanıcıları tarafından “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi” şeklinde esprili paylaşımlar yapılınca başarılı oyuncudan beklenmedik bir yanıt geldi. Genç oyuncu “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi şeklinde yorumlar görüyorum. Umarım ilişki durumunuz bir gün benim gibi olur evet” diyerek kafaları karıştırdı. Hayatında birinin olmadığı bilinen Işın, yaptığı bu paylaşım ile hayatın biri olduğu yönünde yorumlandı.