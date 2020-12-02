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Masumlar Apartmanı 12. son bölüme Naci ve Safiye aşkı damga vurdu! Sezen Aksu'nun Doymadım Doyamadım şarkısıyla duygusal anlar

02.12.2020 01:30 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın son bölümde Safiye ve eski aşkı Naci yıllar sonra yüz yüze geldi. Daha sonra ise Naci'nin otel odasında klarnetle Sezen Aksu'nun Doymadım şarkısını çalması Safiye'yi yıllar öncesine götürdü ve ağlattı. Diğer yandan ise Esat'ı elinden almaya çalıştığını düşündüğü Esra'ya saldırarak yaralayan Gülben ise gözaltına alındı. Masumlar Apartmanı son bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 1 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 12. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Naci ve Safiye aşkı damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.


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